22 ene 2019

Hace ya una semana y media que Terelu Campos se sentaba en 'Sábado Deluxe', reapareciendo después de esa doble mastectomía a la que se sometió tras detectársele un segundo cáncer de mama. La semana pasada, se incorporaba a 'Sálvame' para comenzar a dar normalidad a su vida tras el infierno por el que ha pasado.

Sin embargo, aún no había coincido en su puesto de trabajo con una de las presentadoras del programa: Paz Padilla. La humorista habría sido un apoyo fundamental para la hija de María Teresa Campos en este par de meses que ha atravesado el bache más grande de su vida -hasta el punto de haber confesado que jamás volverá a ser la misma-.

Pase lo que pase, sé que tendré una llamada, un cariño, un mensaje tuyo"

Así que ayer quiso agradecer públicamente toda la ayuda que le ha prestado Padilla. "No ha habido un solo día que no hayas llamado o puesto un mensaje. Igual que lo he hecho en privado, quería hacerlo públicamente, pase lo que pase, sé que tendré una llamada, un cariño, un mensaje tuyo", decía una emocionada Terelu.

"A mí no me hagas esto...", decía una abrumada Paz, que añadía: "Yo estoy muy contenta de que estés de nuevo aquí, que ya te queda nada para estar recuperada del todo. Me alegro mucho".

Al terminar de responderse la una a la otra, se fundieron en un cariñoso abrazo ante el que los presentes no pudieron hacer otra cosa que aplaudir con fuerza. Sobre todo, por la sinceridad de un gesto que no es sino la culminación de todos los que Paz ha tenido con su amiga desde que se sometió a esa complicada intervención quirúrgica.

Paz Padilla se abraza a Terelu Campos en el plató de 'Sálvame'. pinit telecinco.

