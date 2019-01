24 ene 2019

Antonio Tejado se está convirtiendo en uno de los protagonistas de la primera edición de 'GH Dúo'. El andaluz entró a concursar con la que hasta ahora es su pareja, Candela. Fueron ellos mismos quienes al entrar se calificaron como una pareja "en crisis".

Las continuas discusiones, los celos y la escasa convivencia que están teniendo estos días han hecho que ambos se replanteen qué hacer con su relación sentimental. Sin embargo, ni si quiera esto ha evitado que Antonio Tejado sea el centro de todas las críticas por un comentario un tanto obsceno que hizo en pleno directo sobre un tema tan delicado como las mujeres en San Fermín.

Su opiniones sobre los Sanfermines no ha hecho más que aumentar votos para que el andaluz salga expulsado hoy, jueves 24 de enero. Esto es exactamente lo que dijo: "He visto muchas veces tías en San Fermín, mira que no quiero abrir ningún jardín, pero he visto mucho tema voluntario, ¿no? O sea, una chavala se quita la camiseta queriendo a lo mejor ¿no?".

En seguida, las redes sociales se pusieron manos a la obra para pedir su expulsión. Carolina Sobe, que se encontraba en ese momento, no tuvo más remedio que responder: "Que yo enseñe mis tetas no quiere decir que tú me las tengas que tocar", comentario que aplaudió la mayoría de los telespectadores

