24 ene 2019

Parece que las acciones que Kiko Rivera está teniendo dentro de la casa molesta a muchas personas. Y con muchas personas nos referimos a algunos colaboradores de 'Sálvame'. El hijo de Isabel Pantoja confesó dentro de la casa de Guadalix que había sido adicto a las drogas, un hecho que, por cierto, le honra.

No obstante, parece que el monotema que últimamente está teniendo el 'DJ' cansa ya algunos colaboradores como, por ejemplo, a Mila Ximénez. Hace unos días era la colabora quién se quejaba de que Kiko Rivera no pasa página. Esto a Jorge Javier le molestó y no tuvo más remedio que defenderlo, poniendo un ejemplo de su experiencia personal.

"Creo que a veces perdemos la perspectiva. Estamos tan acostumbrados a analizar las conductas de los demás que perdemos elementos como la compasión y la bondad. Tendríamos que aprender alegrarnos de la conducta de los demás sea por el motivo que sea", explica.

Pero esto no queda aquí. El presentador ha puesto de ejemplo su homosexualidad para contextualizar mejor qué es lo que quería defender: "Yo cuando salí del armario no hablaba de otra cosa. Eso para mí va a marcar toda mi vida siempre, mi homosexualidad. Porque es el hecho más importante de mi vida. No estoy comparándome con nadie, pero a cada uno le marca un hecho", concluye.

