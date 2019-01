24 ene 2019

No es la primera vez que lo oímos. Albert Rivera anunció hace un par de semanas que terminaba su relación con Beatriz Tajuelo. Los motivos por el momento se desconocen, pero varios medios aseguran que la expareja ya pasó las navidades por separado.

No obstante, el presidente de Ciudadanos no tiene problemas de pretendientas pues algunas de ellas ya se lo han dejado muy claro en televisión. La primera en proponer un 'affaire' con Albert Rivera fue Alba Carrillo, quién bromeando (o no) aseguró que podría quitarle las penas.

Más tarde, fue Tamara Falcó la que se encargó de negar que quería tener algún 'affaire' con Albert Rivera. Unos rumores aseguraron que la hija de Isabel Preysler estaba locamente enamorada de él. No tuvo más remedio que usar las redes sociales para negarlo.

Pero esto no acaba aquí. Hace unos días, Mónica Hoyos visitaba el plató de 'Ya es mediodía' para hacer una de las declaraciones más sorprendentes de su presencia en televisión: "Ten en cuenta mi candidatura, no solo está Alba, también estoy yo", comenzaba a explicar.

Ha dejado caer sus deseos de quedarse embarazada del político, aunque horas más tardes aseguró que solamente lo hizo por fastidiar a la ex de Feliciano López. Aun así, parece que a Mónica Hoyos le ha entrado el gusanillo de la maternidad al comenzar este 2019.

