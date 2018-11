11 nov 2018

Ser madre no es fácil, al igual que tampoco lo es compaginar la maternidad con el trabajo. Es por eso que muchas son las mujeres que agradecen la sinceridad que en este caso ha tenido Soraya Arnelas, con la que seguramente se hayan sentido identificadas.

Ahora que Manuela acaba de cumplir 20 meses, la cantante ha escrito un texto en su cuenta de Instagram en el que relata los complicados momentos que ha pasado al convertirse en madre. "Manuela se hace una señorita. Se han pasado los agobios,se ha pasado la desesperación. He de confesar que estos 20 primeros meses,más que el trabajo que he tenido que hacer con ella ha sido conmigo misma. He visto mis defectos como persona de una manera tan clara...", ha comenzado relatando.

La cantante habla de una manera muy clara del proceso que ha vivido durante estos meses: "Mi impaciencia por que las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida. Mi cabezoneria de no querer cambiar hábitos cuando no me ha quedado más cojones que darme cuenta que mi vida ya no es la misma".

Psoriasis, ansiedad...

Y también ha contado la enfermedad que le llegó a raíz de todo ese estrés: "He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía. Sin ayuda de nadie,ni de pastillas ,ni terapias,ni deporte .. llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva. Madre mía que paciencia la de los míos por haber aguantado mis cambios de humor. Ahora entiendo el porqué de tantas cosas que sucenden tras la llegada de un niño, sobretodo las no tan buenas. Ahora entiendo el porqué de las depresiones post parto, las separaciones. No a todo el mundo le pasa.. Yo puedo confesar que ahora, después de 20 meses veo La Luz".

Su sinceracidad ha sido muy bien recibida por sus seguidores, que agradecen que Soraya haya dado visibilidad a este problema que afecta a muchas mujeres. "Seguro que alguno/a se ha sentido identificado con esto... ¡Y no pasa nada!", ha finalizado.

Más noticias de Soraya Arnelas...

- Soraya Arnelas se enfrenta a los insultos en redes

- Soraya Arnelas: "Mis perros han adoptado a Manuela como su segunda mamá"

- Soraya Arnelas confiesa su intención de ampliar la familia