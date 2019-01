25 ene 2019

Estos días, Madrid celebra Fitur, su feria de turismo. Por las instalaciones del recinto ferial de Campo de las Naciones están pasando numerosos rostros conocidos como imagen de distintos puntos de nuestro país y como embajadores de su tierra. Este último caso es el de David Bustamante, que acudió ayer para poner en valor las bondades de su Cantabria natal.

Además, Bustamante recogía allí, de manos del alcalde de su pueblo, San Vicente de la Barquera, el IV Premio Villas Marineras. Un galardón que se le otorgó, como dijo el mencionado alcalde, "por su gran labor como embajador de las villas, ensalzando su gastronomía, el turismo activo y de naturaleza, sus fiestas de interés turístico internacional, así como la tranquilidad y desconexión que le aportan estas localidades".

El cantante, al que ahora no se le conoce pareja tras haber terminado con Yana Olina, no tuvo problemas en atender a la prensa y en hablar de cómo es la relación con su exmujer, Paula Echevarría, de quien se divorció el pasado año tras meses de negociaciones. Las mismas, siempre fueron encaminadas a buscar lo mejor para Daniella, la hija que tienen en común.

"El corazón va maravillosamente bien. Va como tiene que ir. Latiendo y abierto a muchas cosas bonitas", comenzaba al ser preguntado por su estado sentimental. Una manera cortés de contestar sin desvelar si, en estos momentos, tiene alguna ilusión.

"La relación con Paula está maravillosamente bien. Tenemos una hija en común, somos familia. Mejor relación no se puede tener", sí declaraba sobre su ex, aunque asegura que, debido a la apretada agenda que tiene, no ha podido ver la serie que la actriz protagoniza en la parrilla de Telecino.

"No he podido ver ningún capítulo de la nueva serie de Paula porque estoy ocupado con las grabaciones de 'La Voz', pero seguro que va muy bien porque ella en un fenómeno", sentenciaba, piropeando a Echevarría.

