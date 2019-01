26 ene 2019

Hace unos meses saltaban las alarmas por el preocupante aspecto de Miguel Bosé. Comenzaron los rumores sobre su delicado estado de salud, algo que el cantante se encargó de desmentir.

"No estoy enfermo ni tengo ningún problema de salud. Necesitaba descansar, estaba agotado. Estoy descansando, como he hecho muchas veces, y nunca se ha especulado tanto como ahora. Aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación", afirmó el cantante.

Ahora, el hombre con el que pasó 26 años de su vida, Nacho Palau, se ha pronunciado sobre la salud de Miguel Bosé. "Me alegro muchísimo de que esté feliz y sobre todo de que no tenga ningún problema de salud", ha afirmado a 'Look'. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre el proceso judicial que mantiene con el cantante: "Sobre eso no tengo nada que decir".

Según ha apuntado el mismo medio, Bosé ya tendría fecha para su regreso a España. El 7 de marzo está previsto que se celebre el juicio en el que tendrá que defender a su madre de la demanda por apropiarse y vender en una subasta un cuadro de Picasso por casi 200.000 euros.

Más noticias relacionadas...

- Miguel Bosé comparte sus fotos más tiernas con sus hijos

- Boris Izaguirre habla de la situación de Miguel Bosé

- Miguel Bosé se refugia en su madre tras su ruptura con Nacho Palau