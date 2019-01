27 ene 2019 carlos gonzález

Parece que Jone Fonda no piensa retirarse nunca. Y hace bien. La actriz ha anunciado la sexta temporada de 'Grace y Frankie' (Netflix), serie que coprotagoniza junto a Lily Tomlin, y en la que interpreta a la propietaria de un negocio de juguetes sexuales.

Tanto ha llegado a meterse en el papel que, según ha contado en el programa de Ellen DeGeneres, una marca de este tipo de objetos casi la contrata para que fuera su imagen.

Aunque en la vida real de Jane Fonda las cosas quizá sean distintas. En mayo aseguró que ya no iba a salir con hombres. "Lo hice hasta hace un par de años, pero ya tengo 80 y he cerrado la tienda ahí abajo", comentó. Y semanas después lo explicó: "A partir de cierta edad, no hay una razón por la que tienes que practicar sexo. Es tu decisión y está bien si quieres parar".

Su última relación fue con el productor musical Richard Perry, terminó en enero de 2017. Nos enteramos porque pusieron a la venta la casa en la que habían vivido juntos por 13 millones de dólares. Eso sí, ambos declararon que seguían siendo amigos.

Siete años antes, cuando la relación acababa de empezar, la actriz reconoció que tomaba testosterona porque ayuda a "mantener la actividad sexual cuando la libido ha bajado". También comentó: "Lamentablemente existe un tabú cultural. Se piensa que cuando se pasa cierta edad no se tiene sexo, pero ocurre lo contrario".

Sea como sea, el amor, y las relaciones con los hombres, no han faltado en su vida, empezando por su padre, Henry Fonda: "Adoraba a mi padre, pero nunca supe si me quería. Nunca estuve segura. Eso no desaparece cuando te haces mayor. Tiendes a arrastrarlo en todas tus relaciones". Sumen a eso el suicidio de su madre, cuando Jane tenía solo 12 años, y la violación que sufrió a esa misma edad.

Roger Vadim, su primer marido

Su primer marido, Roger Vadim, antes había estado casado con Brigitte Bardot, y Jane Fonda siguió el mismo destino junto a él: se convirtió en un mito sexual gracias a la película Barbarella. Aunque lo pasó fatal al rodarla: "Fue algo aterrador. Y divertido. Y salvaje. En la primera escena salgo completamente desnuda. Estaba tan nerviosa que me emborraché. Me pasé casi todo el rato borracha".

Con su segundo marido, el activista Tom Hayden, participó en las principales luchas políticas de la época, como el movimiento contra la guerra de Vietnam, algo que muchos en su país no le han perdonado.

Y llegó Ted Turner, fundador de la CNN y al que describe como su "exmarido favorito". Fueron 10 años en los que se retiró del cine porque se sentía "desgraciada".

Del que siempre estuvo enamorada, pero no pudo ser, fue Robert Redford. Rodaron juntos Descalzos en el parque y ella comentó: "No llegó a pasar nada entre nosotros, pero besarlo era maravilloso".

Hay otra cuenta pendiente: Harvey Weinstein. Fonda reconoció que estaba al tanto de algunas de las acusaciones contra él pero que no actuó en su momento. "Me avergüenzo de no haber dicho nada", ha asegurado.

