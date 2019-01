29 ene 2019

Adara está en la recta final de su embarazo y está más emocionada que nunca. Cuenta no sólo las semanas, si no los supuestos días que le quedan para el bebé nazca. Pero sin cortarse nada, desea que llegue antes. ¡Está muy ansiosa!

La mamá primeriza ha querido presumir de su "barriguita" de embarazada y contarles a todos cómo están siendo estos últimos momentos. Martín será el nombre que llevará el nuevo miembro de la familia, y según ha contado Adara, "ya le hemos preparado todo a nuestro bollito". Desde luego que no le va a faltar nada y menos cariño de una mamá que se muere de ganas de tenerlo consigo.

A pesar de que su familia no se ha mostrado muy a favor de su relación o de su decisión de ser madre, Adara tiene mucha ilusión con los pasos que está dando en su vida. Ya ha visitado hasta el paritorio y se ha borrado de su mente las tétricas imágenes de cine que se tenía en su cabeza. "Ayer nos hicieron una visita al paritorio y tengo que decir que no asusta tanto en persona. No es tan frío como aparece en las películas.", comentaba para sus seguidores aludiendo a que ya se quedaba más tranquila. La sala tiene hasta luces que se pueden graduar y no parece una habitación de quirófano.

"Me quedan exactamente tres semanas y media. Ojalá venga antes de tiempo. Por cierto, he engordado ya 13 kg", decía. ¡Ya no es nada! Y viendo la barriga que tiene ya, todos nos creemos que haya engordado 13 kilos con este bebé.

Más noticias sobre Adara de 'GH'

- La reacción de Pol Badía, ex de Adara Molinero ('GH'), tras conocer su embarazo

- La familia de Adara Molinero contra Hugo y su embarazo

- La respuesta de Adara Molinero a la relación del Maestro Joao y Pol Badía