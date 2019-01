29 ene 2019

Muy enfadada y con toda la razón. Así es como se ha mostrado Elena Tablada en sus 'stories' de Instagram después de que Lorena Vázquez, una periodista del espacio de la televisión catalana 'Arusity', realizara unos comentarios fuera de lugar. Ni más ni menos, que apuntó que "hubiera estado bien que el tornado llegara a Cuba justo cuando Elena se estaba casando con Javier Ungría".

Por si fuera poco, preguntada por el presentador sobre si Elena había llevado a su hija, Ella, a un evento de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, respondió con mucha ironía y aludiendo a la guerra que ha mantenido con Dabid Bisbal y Rosanna Zanetti por la exposición de la menor: "No creo porque las informaciones que he leído no lo ponía y me extrañaría que la llevara a un 'photocall'". Lo hacía mientras se veía una foto de la niña sin pixelar.

Tablada ha decidido contestarla: "Querida señora, uno, las informaciones que has leído están enquivocadas. Dos, sí es mi hija y su cara debería estar pixelada. Tres, esto no es un 'photocall'", comenzaba en el primero de los 'stories' Tablada.

"Con esto dicho, te agradezco tus buenos deseos de un huracán durante mi boda, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Con comentarios así en la televisión, ¿cómo pretendemos acabar con el 'bullying'?", continuaba en el mismo.

Qué vergüenza y lástima escuchar esto en la televisión"

Como no había dicho todo lo que quería, usó un segundo 'stories' donde escribió: "Durante mi boda la pasamos increíble, tanto yo como los 200 invitados y las 300 personas que bailaban nuestra música en el malecón. Así que por desgracia para ti no pasó ningún huracán y seguimos vivos tanto los que acudieron a mi boda como los otros doce millones de habitantes de mi querida isla. Qué vergüenza y lástima escuchar esto en la televisión".

Este enfado público de Elena tenía su reacción en la destinataria, que le pedía disculpas públicas por haberse pasado de la raya. Lo hacía, también, a través de sus 'stories'. "Comprendo tu enfado y te pido mil disculpas por nuestro descuido, fruto de las prisas. Como has podido comprobar tú misma, ni siquiera sabíamos que la niña era tu hija. Siempre estamos muy pendientes de pixelar la cara a los menores de edad, pero, desgraciadamente, hoy hemos cometido ese error. Espero que nos disculpes", se puede leer en el primero de los pantallazos.

"Y siento muchísimo que hayas malinterpretado una broma, que en absoluto quería herir tus sentimientos y, mucho menos, desearte a ti y a los tuyos mal alguno. Es un programa de humor y en directo, espero que entiendas que no siempre me expreso todo lo bien que debería. Ha sido un comentario desafortunado por mi parte", concluye en un segundo mensaje Tablada.

