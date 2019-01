2 ene 2019

La boda de Elena Tablada fue, sin duda una de las más comentadas, y hasta hoy ella sigue explotando las fotos del evento. Así como sigue hablando de David o de su vida en relación con él desde la ruptura.

Los haters en su Instagram no son pocos y se han manifestado en el último recuerdo de la ex de Bisbal sobre su boda. "Chica deja algo para la familia… y la intimidad… Que nos vas a tener hasta agosto con la boda?", comentaba una de sus seguidoras que encontraba apoyo entre los que estaban allí presentes: "Que si… que vas estupenda y muy chic, cool y top.. que tu boda fue la mejor del mundo mundial pero con 6.690.143 de fotos ya se hace poquito pesa!!!".

La pobre no tiene más que lidiar con 'haters' dentro y fuera de sus redes sociales. A estos seguidores les contestó diciéndoles que le dejasen de seguir y empezasen mejor el año. Y, obviamente, entre ellos también encontraba algún apoyo, pues al final es su perfil y ella publica lo que ella quiera. Igual es que no tiene otra cosa que contar. Además, esto no va a quedarse aquí, porque en breves hacen un mes, ¡y habrá que celebrarlo con una foto también!

Si pensaba evadirse en Instagram de sus polémicas con el chófer de Bisbal, no ha tenido suerte. La bola sigue rodando y se va a hacer mucho más grande. Después de que ella se lucrase hablando de David en la tele, el chófer de Bisbal ha insinuado que si va a la tele pagando, contará tal verdad que Elena se irá de España. Pero hasta ahora sabemos que ella fue muy mala con el cantante e interesada. Y su demanda al chófer, Carlos, está puesta. ¿Se dejará de hablar de este tema?

