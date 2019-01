29 ene 2019

Miguel Bernardeau supo desde muy jovencito que quería dedicarse a la interpretación y también que nunca se sintió presionado por ser hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, protagonista y productor de la mítica serie de TVE 'Cuéntame'.

Ha estudiado Arte Dramático en Los Ángeles y lo completará en España, donde los compaginará con cursos de interpretación, así como con la carrera de Comunicación Audiovisual. Es el protagonista en la serie 'Élite' (Netflix), y de 'Ola de crímenes', que dirige Gracia Querejeta, en la que comparte protagonismo con Maribel Verdú, aunque nuestro encuentro surge por otra actividad menos conocida. Un evento organizado por ‘Pet Talk by’, una plataforma centrada en el bienestar de perros y gatos.

Corazón Miguel, ¿seguirá los consejos que le han dado en esta plataforma?

Miguel Bernardeau ¡Claro¡ Yo tengo dos perras, Mimi, una beagle y Marley, un bodeguero, y por supuesto que voy a seguir los consejos que me han dado, porque me preocupa el sobrepeso de Mimi.

C. ¿Alguno en especial que pueda servir a nuestros lectores?

M. B. Es importante buscar las causas del aumento de peso porque, al convivir juntas, es más difícil saber a qué se debe. Esa es la razón por la que me han aconsejado que las separe a la hora de la comida y que hagan ejercicio.

C. Parecen muy jóvenes, ¿lo son?

M. B. Bueno… Mimi tiene 14 años y Marley cinco. Las dos son adoptadas porque soy consciente de la necesidad que tienen muchos animales de que se les adopte, ya que al no tener casa corren el riesgo de ser sacrificados. Me he criado con perros. Cuando vivía en Valencia, en Bétera, mis abuelos tenían una masía antigua donde había seis perros gigantes. Allí aprendí a cuidarlos.

C. Dicen que el beagle es una de las razas más inteligentes que hay, ¿se confirma con Mimi?

M. B. Es muy inteligente y lo demuestra constantemente, me sorprende cada día. Hace cosas que impresionan. Trata de conectar con las personas a través de expresiones, con movimientos. Pero tengo que decirte que tiene un carácter muy rebelde, es la reina del Parque de la Dehesa de la Villa (Madrid). Ahora lo hace menos porque está un poco mayor, pero cuando salimos le gusta saludar a todo el mundo y al finalizar ese ritual se acerca a los restaurantes de la zona para que la inviten a tapas.

C. ¿Tiene el mismo vínculo afectivo con las dos?

M. B. Tengo una relación preciosa con las dos, aunque hay veces que no les dejo hacer lo que quieren y es en ese momento cuando posiblemente ellas me quieran menos. Al salir de paseo siento una relación especial, diferente a la que tengo con los seres humanos y eso me aporta mucha tranquilidad.

C. Hemos hablado de la inteligencia de Mimi, pero no quiero que piensen nuestros lectores que hacemos diferencias. ¿Cómo es Marley?

M. B. Lo puedo definir con una frase muy corta: "Es un amor". Es muy de casa. Las dos son mi vida

C. Además de su vida perruna, hablemos de su trabajo, ¿qué hace ahora?

M. B Trabajo en la serie 'Élite', de Netflix, una de las mejores experiencias de mi vida, antes y durante, porque ha tenido una proyección gigantesca, la disfruto muchísimo. Trabajo con un pedazo de equipo, somos una familia. Además, aprovecho para hacer las cosas que me gustan, como colaborar con Unicef.

C. Hace unos meses se estrenó 'Ola de Crímenes'. ¿Cómo fue la experiencia?

M. B. Ha supuesto un gran salto en mi carrera profesional. Trabajar con actrices de la categoría de Maribel Verdú, Juana Acosta, Paula Echevarría, y la gran Gracia Querejeta, ha sido un honor.

C. Usted es hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, protagonista y productor de la serie Cuéntame. ¿Qué le dijeron cuando les anunció que quería ser actor?

M. B. No me dejaron serlo hasta que no demostrase que de verdad era lo que me gustaba y lo que mi corazón me exigía. Fue la razón por la que me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Escuela de Arte Dramático de Los Ángeles, a la que es muy difícil acceder porque son muy exigentes. Cuando lo conseguí, ya me permitieron que me dedicase a la interpretación.

