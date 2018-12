25 dic 2018

'Cambia tu mierda de vida' es el título del libro que acaba de publicar el motivador y etólogo equino Luis Lentijo, quien está convencido de que todos podemos dar un giro de 180 grados a nuestras vidas. Además, desde hace años, ayuda a empresas y a organizaciones a crear equipos de trabajo para motivarles e implicarles a través de unas Jornadas Outdoor de interacción con caballos —no se trata de montar—.

Su rancho escuela Now or Never Ranch se encuentra a las puertas del Parque Natural del Turia en Valencia, entre Villamarchante y Cheste: "No es una granja escuela porque no tenemos gallinas, ni cerdos, ni ovejas, solo caballos". Así lo anuncia en su web; lo que no figura es su simpatía y profesionalidad, de ahí que tenga que comprobarlo en vivo y en directo.

C. Luis, lo de 'rancho' es una palabra que suena a tierras lejanas. ¿Qué podemos encontrar en ese lugar?

L.L. En el rancho, tengo seis caballos españoles, cuarto de milla americanos y algún anglohispano. ¿Pero no vamos a hablar de a lo que yo me dedico?

C. Claro, pero como no tengo espacio en mi sección para que me hable de todos y cada uno de sus caballos —y de la razón por la que va vestido de 'cowboy'—, dígame primero: ¿qué le llevó a montar el 'rancho'?

L.L. (Risas) Yo soy economista y mi 'hobby' era montar a caballo, pero como no tenía, los alquilaba, hasta que me entró el gusanillo y compré uno. Luego dije: "Voy a comprarle uno a mi mujer y así hacemos las excursiones los dos juntos". Y como teníamos el rancho a las puertas del Parque Natural del Turia, pensamos en organizar rutas para que la gente pudiera disfrutar de este maravilloso paraje. Y compramos más caballos. Fue así como comenzamos.

C. ¿Qué edad tenía cuando empezó a montar a caballo?

L.L. Comencé de pequeño, porque mi padre es de una aldea de la Sierra de Gredos, Navatalgordo, en Ávila, y cuando iba de vacaciones en verano, ordeñaba las vacas, montaba en los burros y a caballo. Así hasta que me fui a Valencia, porque mi mujer, Carmen, es de allí.

C. ¿Todos sus caballos se llevan bien entre ellos?

L.L. Cada uno tiene su personalidad: son como niños, hay que estar encima de ellos, aunque a todos les tengo muy bien educados.

C. Qué opinión tiene sobre los caballos? Me han dicho de todo: unos que son listos, otros muy sensibles...

L.L. Creo que no son listos: el caballo es un animal de instinto, no es estratega. Actúa en función de cómo nos comportamos con ellos. Son reactivos, huyen ante las amenazas porque son muy sensibles al entorno, son nobles, fuertes, pero no los considero inteligentes.

C. ¿Cómo es el cuarto de milla?

L.L. Se llama Big Boy, tiene 15 años y fue el primero que tuve. Es el líder de la manada, un caballo muy terapéutico, perfecto para trabajar con niños.

C. ¿Puede explicarme, en qué consiste la terapia con caballos?

L.L. Estamos muy centrados en el desarrollo de habilidades para mandos intermedios y directivos de empresas. Yo les llamo memorables jornadas de interacción con los caballos. Trabajo aspectos como la colaboración, la comunicación… Todo está orientado a gente de empresa que, como te he dicho, interacciona con los caballos. El proceso es muy ameno y divertido.

Con mis cursos puedo ayudar a mucha gente, pero con mi libro espero que llegue a más"

C. Cuando dice que Big Boy, es perfecto para las terapias con niños, ¿a qué se refiere exactamente?

L.L. Trabajamos con niños autistas, niños que pueden tener problemas de comunicación... Son sensitivos y emocionales pero poco verbales. Los caballos por su forma de ser consiguen que se abran.

C. El título de su libro 'Cambia tu mierda de vida', me sugiere muchas cosas,

L.L. Yo decidí que el título fuera un poco impactante y sin ánimo de ofender. Trato, eso sí, de meter el dedo en la llaga. ¿Estás donde quieres estar? ¿Quién te lo impide? Hablo de lo que yo he hecho para llevar mi vida a otro nivel. Parto de que soy economista, he trabajado en nueve compañías y no encontraba mi sitio, hasta que lo encontré. Cuento mi experiencia y lo que yo he hecho día a día, cosas muy aplicables que pueden ayudar a los demás a encontrar su propósito. Vamos muy perdidos por la vida, sin tener claro en qué somos buenos y a qué dedicarnos. Con mis cursos puedo ayudar a mucha gente, pero con mi libro espero que llegue a más, y este es el motivo de escribirlo.

C. ¿Nos puede dar algún consejo de utilidad, tanto para mí como para nuestros lectores?

L.L. El libro te ayuda desde mi propia experiencia a contestarte preguntas como: ¿Soy bueno? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué me lo impide? ¿Qué estás dispuesto hacer para conseguirlo.

C. Además, organiza rutas a caballo.

L.L. Tenemos una marca que se llama Equinoeduca y hacemos rutas por el Parque Natural del Turia. Está considerada la empresa mejor valorada en rutas a caballo. Les ayudamos con una pequeña iniciación a los que no saben.

