31 ene 2019

Ellos siguen asegurando que son amigos. No lo dudamos. Pero, de ahí a que no haya nada más... Juegan al despiste, pero dando pistas. Porque, aunque no lo crean, con sus publicaciones en las redes sociales, Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra dan pie a que se hable de que entre ellos hay amor. Del bueno, además.

No es el primer mensaje ni será el último en el que, bien uno u otra, hacen alusión a lo orgullosos que están de la otra parte. Ahora, ha sido el turno de Miguel Ángel Muñoz, que no pudo reprimir sus deseos de dejar un bonito mensaje dedicado a la cantante el pasado martes.

Fue después de asistir a un concierto en acústico ofrecido por la canaria. Porque no se pierde ni una de sus actuaciones: otro indicativo más de que se quieren más de lo que dicen, porque, por muy amigo qeu uno sea de otro, alguna cita de la agenda se le podía pasar. Pero no.

"Cuando un artista se deja el alma encima de un escenario pasan cosas como esta... #Gracias @anaguerra @ludovicovagnone y #CarlosPerez x el acústico de ayer", escribía en su cuenta de Twitter antes de añadir: "¡Fue simplemente mágico!".

Aprovechaba, además, para darle la enhorabuena a la 'triunfita' por ese número 1 de ventas conseguido de la mano de Los 40 Principales. Mostrando el mismo orgullo al que hemos asistido por su parte ante el trabajo de Guerra en ocasiones anteriores.

