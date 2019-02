4 feb 2019

Lo volvió a hacer. Amaia Romero, que se ha convertido en abanderada feminista con ciertas actitudes y gestos, volvió a plantarse en un 'photocall' sin depilar. Ni las piernas ni las axilas -puedes verlo aquí-. Lo hizo, ni más ni menos, en los Premios Goya 2019, acaparando buena parte de la atención en la gran noche del cine español.

A la cantante, que ha recibido muchas críticas por esta actitud, le ha salido una defensora leal. Nagore Robles se puso de su parte ayer en 'Viva la vida', donde aplaudió la personalidad de la navarra para no rendirse a los convencionalismos sociales y hacer lo que cree conveniente en cada situación.

¿Por qué tenemos que ser esclavas de la cuchilla?"

"Bien guapa que está", decía Nagore nada más ponerse la imagen de la cantante con el vello en las axilas. "Me parece estupendo, me da exactamente igual, ¿por qué tenemos que ser esclavas de la cuchilla?", exponía antes de asegurar que ella "cuando me viene bien, y cuando no, pues dejo crecer".

Además, sostenía que no ponía nada en las invitaciones de los Goya sobre la cantidad de pelo que una puede llevar o no para posar en la alfombra roja: "¿Pone en el protocolo de los Goya que tengas que ir depilada? Que vayan como quieran, como les de la gana".

Su compañera Makoke alzaba la voz para defender la postura contraria, la de la ir depilada. Sin embargo, no parece que a la (ex) novia de Sandra Barneda -seguimos esperando confirmación por parte de alguna de las dos sobre cuán es su situación sentimental actual- vaya a cambiar de parecer.

