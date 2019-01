30 ene 2019

Belén Esteban hace todo lo posible por no pronunciarse cada vez que, en el plató de 'Sálvame', sale algún tema relacionado con su ex, Jesulín de Ubrique. Sin embargo, lleva un par de días seguidos que no ha podido contenerse y ha tenido que lanzarle un par de 'recaditos' al torero.

Sí, porque el lunes lanzó un dardo aludiendo a esos padres que pagan la manutención de sus hijos, pero no se ocupan de ir a verlos o llamarlos, pero ayer tuvo otro 'recadito'. Más directo. Lo hizo mientras se hablaba de una posible crisis definitiva entre el torero y María José Camapanario.

Hijos son tres, no son dos"

"La situación por la familia que tiene... me pone mala", aseguraba tras recordarle la suerte que tenía de que Andrea no haya querido formar parte del mundillo del corazón y que, además, le tenga prohibido hablar del tema en televisión. "Hijos son tres, no son dos. Y no tengo nada más que decir", trataba de zanjar.

Sin embargo, volvía a esa idea del silencio que se le pide desde casa: "La suerte que tienen es que la persona que yo más quiero no quiere que hable". Y añadía: "¿Que o pasó muy mal con la separación? ¿Que sufrió por lo que tenemos en común?". María Patiño trataba de defender esa tesis de lo mal que lo pasó Jesulín tras la separación de Belén, pero para entonces, la Esteban ya estaba encendida.

Hablad vosotros porque me voy a encender"

Tanto, que "harta del tema", terminaba por hacer un amago de irse y salía del plató. "Me salgo. Hablad vosotros porque me voy a encender", pronunciaba mientras se alejaba de las cámaras para evitar esa regañina que le iba a caer por parte de su hija, que ha tomado la decisión de mantenerse ajena a los medios desde el momento que cumplió la mayoría de edad.

La de Paracuellos también quiso agradecer el respeto que han tenido los medios de comunicación con Andrea desde que emitió ese comunicado en el que pedían que se respetase su intimidad, y ponía en valor, de nuevo, la educación que le había dado a su hija.

