26 feb 2019

Compartir en google plus

Lejos de intentar calmar los ánimos, parece que Jesulín de Ubrique está dispuesto a echar más leña al fuego y que esa guerra reabierta con Belén Esteban no termine jamás. Si no, no se entiende que el diestro mandara un meme de su exmujer, de bastante mal gusto, a una colaboradora de 'Viva la vida' el pasado fin de semana.

Emma García explicaba que, por horario, no podían mostrar a cámara esa imagen que Jesulín había hecho llegar al teléfono de Arancha Pérez Ponce. "Esta imagen incluye un elemento por el que nos hemos echado la mano a la cabeza. Hemos hablado con la directora y, por lo fuerte que es, no emitiremos en este horario esta foto", explicaba la presentadora.

En la imagen no se veía otra cosa que aquella polémica portada de uno de los 'singles' de Maluma -artista por el que la de Paracuellos del Jarama bebe los vientos, como ella misma ha confesado en más de una ocasión- en la que aparece en una cama rodeado de mujeres.

El meme que Jesulín utilizaba a modo de 'broma', incluía, en una de los extremos de la instantánea, a Belén en pijama durmiendo. Sobre ella, se puede leer: "¿Ves el error?". Una clara alusión a su exmujer. Y un gesto que ya ha sido sobradamente criticado.

Era Isabel Rábago quien sí se atrevía a mostrar la pantalla de su teléfono con esa imagen que se ha difundido a través de WhatsApp. Hace referencia a una portada de Maluma, donde aparece en una cama rodeado de mujeres. En la fotografía de la portada pone: "Hace referencia a una portada de Maluma, donde aparece en una cama rodeado de mujeres. En la fotografía de la portada pone: '¿Ves el error?'. Pero si te vas fijando en las mujeres, en la esquina de la cama aparece una figura de Belén Esteban", explicaba Rábago.

Isabel Rábago muestra el meme de mal gusto sobre Belén Esteban que está difundiendo Jesulín de Ubrique. pinit telecinco.

Esperaremos la respuesta de Belén en el plató de 'Sálvame'. Seguro que el tema va a salir y que ella no va a tener reparos en mojarse y dirigirse, de nuevo, al torero y padre de su hija.

Más noticias sobre Jesulín de Ubrique...

- Jesulín de Ubrique vuelve a los ruedos

- María Patiño estalla contra Jesulín de Ubrique

- La presentadora de Telecinco con la que Jesulín de Ubrique tuvo un 'affaire'