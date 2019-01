30 ene 2019

Compartir en google plus

A veces, salir el primero de un 'reality' no es sinónimo de fracaso. Una de las últimas en comprobarlo ha sido Lola Índigo -que entró en el concurso como Mimi-. Su 'Yo ya no quiero ná' suena a todas horas, en todas las emisoras, en los coches y en las discotecas. Ha conseguido hacerse con un hueco y, a la vez, con un colchón que debe administrar muy bien para cuando vengan las vacas flacas y que no le pase como les ha sucedido a algunos compañeros de profesión.

Ayer fue entrevistada por David Broncano en 'La Resistencia'. Y como es habitual, este le preguntó por el dinero que ha hecho desde que comenzara a sonar su nombre. También como estamos acostumbrados con otros personajes, se hizo la dura al principio, pero acabó aflojando la cifra.

"Lo mejor no es tanto como tú te imaginas... Somos muchos, somos 16, hay mucho equipo. ¡Joder, me van a matar, tío!", comenzaba, haciendo alusión a que, de los conciertos de la gira de 'OT', ha tenido que compartir el caché con el resto de artistas del concurso de TVE.

Pero dio esa cifra que Broncano esperaba: "Unos 50.000 euros". Si ella ha sido capaz de embolsarse eso, ¿cuánto estarán ganando otros compañeros suyo con un cartel mayor, como Aitana, Cepeda o Ana Guerra? No nos lo queremos ni imaginar...

Lo cierto es que, poco a poco, con paciencia y trabajo, Mimi, convertida en Lola Índigo, parece estarse labrando un futuro en la música. Ahora, le toca dosificarse.

Más noticias de Lola Índigo...

- Lola Índigo (Mimi de OT) presenta 'Ya no quiero ná'

- 'OT 2018': gala 2: Lola Índigo estalla contra Julia Gómez Cora

- Mimi (Lola Índigo) estalla contra sus compañeros de profesión