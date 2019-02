15 feb 2019

No fue una gala sencilla para Jorge Javier Vázquez. El séptimo programa de 'GH Dúo' se cargó a Fortu, que dejaba a su pareja en Gaudalix minutos después de haberle pedido matrimonio. Pero lejos de esto, la tensión, que normalmente se vive dentro de la casa, estuvo muy presente en la gala.

Jorge Javier Vázquez fue el protagonista de que, anoche, el programa viviera un momento muy delicado. Los abucheos fueron los culpables de que el presentador estallara y se enfrentara a los seguidores del programa en pleno directo.

"Nos estamos acostumbrando a abuchear cuando alguien dice 'uh' y estamos perdiendo el valor del abucheo. Me encanta lo que pasa en el plató, que el público esté vivo. Pero, por favor, que salga la gente en televisión no quiere decir que se les pueda decir absolutamente de todo. No. Son personas, como otras, que están trabajando", explicaba.

Pero esto no quedaba aquí. Jorge Javier Vazquez invitaba al público a no volver a ir al plató si fuera necesario: "Si pensáis que el público no lo puede resistir, mejor que no venga y que lo haga desde su casa. Aquí venimos a disfrutar y a divertirnos, no a soltar la mala leche que tenemos acumulada durante la semana", concluía.

En seguida, las redes sociales estallaban contra el presentador: "Jorge Javier si no eres capaz de soportar que el público se exprese libremente con aplausos y/o abucheos pues ya sabes......Quédate en tu casa", eran algunos de los comentarios que leían.

