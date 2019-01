31 ene 2019

Rafa Nadal se casa. Así es como lo han anunciado muchos medios de comunicación hace tan solo unos días. Tras 14 años de noviazgo, el tenista y su novia, Xisca Perelló se darán el 'sí, quiero' en otoño de este año en Mallorca. Aunque fue la revista 'Lecturas' quien dio la información, lo cierto es que a Rafa no le ha sentado nada bien.

Nunca ha contado nada de su vida privada y a muchos, esta exclusiva, les sonaba un poco raro. ¿Qué necesidad tiene la pareja de hacer pública su boda? Es lo que pensaba la mayoría. Pues bien: Rafa Nadal ha dado a conocer su enfado por filtrarse su boda con Xisca.

Ha sido a las puertas de su casa, lugar donde descansa tras disputar el Open de Australia, donde ha hecho las siguientes declaraciones: "Quieres preguntarme sobre la boda, ¿verdad? Entiendo que hagáis vuestro trabajo, pero no voy a decir nada. No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa…Nunca informo de nada de esto, no voy a hacerlo ahora", aseguraba.

Hace tan solo unos años, Rafa Nadal aseguró que sus planes pasan por formar una familia al lado de Xisca, ya que le encantan los niños. Por el momento, habrá que conformarse con esperar a que ambos se den el 'sí, quiero'.

