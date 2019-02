1 feb 2019

A Rafa Nadal no le gusta dar ni el más mínimo detalle de su vida privada. Así que, el miércoles, cuando vio en la portada de una revista que se anunciaba su boda con Xisca Perelló, no se lo tomó nada bien. de hecho, se lo tomó bastante mal, porque el hecho de ver esa información significaba que alguien de su entorno más íntimo le había traicionado.

"Quieres preguntarme sobre la boda, ¿verdad? Entiendo que hagáis vuestro trabajo, pero no voy a decir nada. No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa… Nunca informo de nada de esto, no voy a hacerlo ahora", contestaba tajante a los reporteros que querían sacar sus primeras declaraciones tras conocerse la noticia.

El enfado es tal que, según apuntan desde Cotilleo.es, estaría dispuesto hasta a cambiar de planes. O lo que es lo mismo: el hecho de que se sepa que es en otoño en Palma de Mallorca, ha provocado que el tenista y su futura esposa se planteen aplazar esa celebración que pretenden que esté absolutamente blindada para que no salga ni un detalle en los medios de comunicación.

No solo podrían cambiar la fecha -e igual el lugar-, sino que, además, podrían caerse de la lista de invitados algunos nombres. Así lo asegura el citado portal web, que sostiene esta tesis, precisamente, en esa traición que habría sufrido el manacorí al filtrarse toda la información del que debe ser el día más feliz de su vida.

Después de esperar 14 largos años de noviazgo, seguro que a la novia no le importa que sea un poco más. O sí. Seguro que tiene, incluso, más ganas que nosotros de verla vestida de novia del brazo de una de las grandes leyendas vivas de nuestro deporte.

