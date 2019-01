31 ene 2019

Esta semana, los concursantes de 'GH Düo' que se han sometido a la prueba de la curva de la vida han sido AntonioTejado y Candela Acevedo. Y ha llamado mucho la atención, en el caso de Antonio, no solo los altibajos de la misma, sino que derramase lágrimas por una de sus exparejas más mediáticas: Chayo Mohedano.

El sobrino de María del Monte reconoció que le dio muy mala vida a la madre de su hijo, que le fue infiel y que no se comportó como la cantante se merecía. Es más, aseguraba que le daba pena y que ahora que ya eran más maduros, le encantaría poder tener relación con Chayo.

"Mi vida cae cuando la relación con Chayo se rompe. Esa relación me la cargué yo al 90%, porque era muy joven, era un niñato, no le di buena vida y le fui infiel. Me porté como un idiota y un imbécil. Le he pedido perdón a ella pero supongo que no me habrá perdonado. Después hemos tenido otros problemas en los que ella tendría la culpa, pero en esta cuestión casi toda la culpa la tuve yo", era ese reconocimiento de la culpa de Antonio.

La respuesta, tanto de ella, como de su madre, Rosa Benito, no se hizo esperar. Ambas usaron las redes sociales y, aunque no le nombraron directamente, está claro que sus mensajes estaban dirigidos al concursante de 'GH Dúo'.

Chayo colgó una canción interpretada por ella. No una cualquiera, sino esa que lleva por título 'Sinvergüenza'. Una clara alusión a su ex. Además, cuando desde la cuenta de 'Gran hermano' se preguntaban si la artista estaba tratando de mandarles un mensaje oculto, esta les respondía si ellos tenían en mente algún sinvergüenza que estuviera dentro de la casa de 'Guadalix de la Sierra'.

Tenéis a algún sinvergüenza en mente? .... https://t.co/ull3MhnCh3 — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) 29 de enero de 2019

Por su parte, Rosa Benito era menos parca en palabras, pero igual de contundente con el que un día fuera su yerno y al que se ha enfrentado en los platós de televisión. Lo hacía en Instagram, poniendo al lado de una foto junto a su hija: "Un sabio dijo... El mentiroso cuando se ve descubierto, se enoja, llora o se hace la víctima".

