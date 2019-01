30 ene 2019

La casa de 'GH Dúo' tiene a Antonio Tejado sumido en un tsunami de emociones. A sus broncas con Candela Acevedo y los enfrentamientos con algunos de sus compañeros, ahora se suma el llanto. Y no nos imaginábamos que acabaría llorando por Chayo Mohedano.

Como lo leen. El exyerno de Rosa Benito acabó llorando al recordar aquella relación de la que ha hablado largo y tendido en los platós de televisión. Y, ojo, porque por primera vez en la vida reconoce que la culpa de que aquello se rompiera fue suya y quiere tenderle una mano para un posible acercamiento.

"La culpa de todo lo que pasó fue mía", confesaba antes de añadir: "Yo le fui infiel, era muy joven... Le di muy mala vida". Un paso atrás con respecto a Chayo que no sabemos a qué se debe. ¿Estrategia para ganarse el favor del público?

Lo cierto es que el sobrino de María del Monte abrió su corazón y aseguró que no le importaría intentar recuperar el contacto con la mujer con la que compartió una parte de su vida. "Ahora no tenemos relación, pero me gustaría retomarla algún día porque ya me voy haciendo mayor y me da pena. También por nuestro hijo, no te voy a engañar".

Antonio reconocía durante esa curva de la vida -la misma prueba en la que Kiko Rivera acabó por confesar sus adicciones a las drogas- que el concurso le está removiendo algo por dentro y que, incluso, le está despertando esas ganas de llorar.

