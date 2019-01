31 ene 2019

Julio Ruz y María Jesús Ruiz han protagonizado en la casa escenas del amor al odio en tan sólo un paso y viceversa. Pero los últimos momentos vividos en el programa de la pareja no han hecho gracia en Twitter.

Él ha pedido incluso a sus seguidores o las personas que le quieren que por favor no echen a María Jesús de la casa de Guadalix. Cree que cuando salgan no volverán a hablar y no quiere perderla. Pero eso no justifica ninguno de sus comportamientos.

Julio está canceladísimo.



Qué asco como persigue a Maria Jesus y la agarra. #GHDÚOÚltimaHora6pic.twitter.com/uREg8Glb3k — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 30 de enero de 2019

En el vídeo se ve claramente como María Jesús va andando por la casa y Julio la persigue insistiendo en que le escuche. De hecho, le preguntan que por qué le está persiguiendo y Julio contesta: "Porque me da la gana. Esto de meterse donde no nos llaman está también muy feo." Y le dan igual los comentarios, sigue detrás de María Jesús, que se dirige a la lavandería.

De repente intenta ayudarla pero ella solo quiere que le deje en paz y la agarra de los brazos. "Me haces daño y lo sabes", le dice él a ella. En ese mismo instante entra Antonio y le dice "te he visto cogerla por el brazo" y detrás de él el resto de concursantes. María Jesús intenta quitarle hierro al asunto y decir que no tiene importancia. Y aunque intenta asegurar que están bien Ylenia se enfurece con la situación.

"Julio está canceladísimo", es el mensaje que se repite en Twitter con esta última escena que han protagonizado los exs. Y que sin duda en una red social como esta ha dado mucho de qué hablar.

