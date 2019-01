31 ene 2019

Parecía que Antonio Tejado y Candela habían terminado su relación sentimental en 'GH Dúo'. Después de su última bronca en pleno directo el pasado jueves, 24 de enero, ambos decidieron olvidarse de todo lo vivido y empezar a concursar. Pero las broncas siguen estando presentes.

No se soportan y cuando tienen oportunidad, se machacan con pullitas. La última de Candela afectó mucho al andaluz, al asegurar que éste la "tenía normal". Él se defendió pero parece que Antonio tiene más defensores fuera de la casa de lo que pensaba. Ha sido Yola Berrocal la encargada de asegurar a los medios de comunicación cómo son las partes íntimas de Antonio Tejado.

"Si la estadística que vamos a utilizar es, por ejemplo, la de España, ella está mintiendo. O sea, que es más grande que la media normal de España. Si la de España es de 13 centímetros y la de África de 17,93 centímetros, puede que estuviera dentro de la media de allí. Pero, de verdad, que no le sirve de nada, porque tiene un carácter insoportable y no me gusta nada como hombre".

