1 feb 2019

Las discusiones de Julio Ruz con María Jesús crispan a toda la casa, incluso pensando que pueden llegar más allá que a decirse cuatro cosas. En el último enfrentamiento Antonio les interrumpía pensando que Julio la estaba agarrando, aunque las cosas se "aclararon" después.

En medio de un ataque de celos y de ese tenso encontronazo, Julio se fue al confe a decir cómo se sentía y amenaza con salir de la casa de Guadalix. Sus argumentos se centran en que la imagen que está dando fuera no es buena para él y que todos estos encuentros y enfados vienen protagonizados por ataques de celos. ¡Y porque sigue enamorado de María Jesús!

Que ella le hubiese dicho que "su relación fue una basura", es lo peor que le puede echar en cara. Además de estas duras palabras, el husmeó en el blog de la concursante y vio que le felicitaba el cumpleaños a Gil Silgado. En ese momento le hervía todo por dentro y muy dolido comentaba: "La gente no cambia… Tengo claro que aquí el imbécil soy yo, llevaba todo el mundo razón. A mí no me ha felicitado ni la navidad".

Cuando ella descubre que su enfado es por haber leído su blog le dijo sin miramientos: "Mi privacidad es mía. Tú ocupa tu sitio que yo ocuparé el mío… No está bien leer los blogs ajenos. ¡Husmón!". Julio empezó a llamarle mentirosa, traidora y que "lo único que haces es lamer el culo, que es a lo que estás acostumbrada".

Fue después de este momento cuando el empresario la persiguió por toda la casa hasta la lavandería donde, intentando ponerle el abrigo, la agarra de los brazos y le dice: "Me haces daño y lo sabes". Este gesto alarmó a los concursantes, especialmente a Antonio e Ylenia, que enseguida fueron a defenderla.

Julio no ha aguantado más y ha asegurado: "Necesito salir de aquí, de verdad. No me encuentro bien. El problema es que estoy enamorado… No puedo verle la cara y hacer como que no pasa nada. A lo mejor yo no soy la persona indicada para este concurso… Me siento tan ridículo contando esto, porque en definitiva es un ataque de celos".

Aunque después de aclararon las cosas y ellos dos estaban muy normal, ¿se atreverá Julio a salir de la casa? O quizás se quede por miedo a que cuando salgan no se vuelvan a hablar.

Más noticias sobre 'GH Dúo'

- El vídeo de Julio Ruz agarrando a María Jesús Ruiz que ha enfadado a Twitter

- Julio Ruz, la decadencia del empresario del que se enamoró María Jesús Ruiz

- Los mejores memes de Julio Ruz en redes sociales