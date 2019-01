18 ene 2019

Compartir en google plus

Lo que hizo Kiko Rivera este martes en directo en ‘GH Dúo’, ‘reality’ en el que participa junto a su mujer Irene Rosales, es digno de reconocimiento y merece un aplauso, aunque sea literario. Su valentía y sinceridad reconociendo en directo ante millones de espectadores su adicción a las drogas (cocaína, hachís y marihuana) y su proceso de desintoxicación no fue fácil para él. “Sí, se puede salir”, dijo alto y claro. Un mensaje que espero cale en muchos jóvenes de su edad, y no tan jóvenes, porque como bien dijo es una enfermedad que sufre mucha gente, por desgracia, en nuestro país.

Relató un proceso de año y medio duro, pero firme en el que ha contado con el apoyo de su mujer y su madre como pilares fundamentales. Ellas le han protegido para no caer en el abismo y le han hecho ver que para ser un buen DJ o un famoso relevante no necesita consumir sustancias tóxicas. Lo más duro esta aún por llegar, pero desnudarse publicamente de esa manera le habrá supuesto un chute de adrenalina y muchos habrán entendido ahora sus formas el último año.

El drogadicto es un enfermo al que hay que cuidar y respetar, igual que al que tiene cáncer. Esta sociedad todavía no ha tomado conciencia de ello y es insensible e incomprensiva muchas veces con estos enfermos. El nuevo Kiko nos gusta y mucho, pero estoy segura que desde anoche muchos le van a dar la segunda oportunidad que todos merecen y él más porque tiene que dar ejemplo. Ver a Irene llorando de emoción y de satisfacción por haber sido la guía hacia el nuevo camino, me conmueve y me hace recordar a alguien muy importante para mí que un día hizo lo mismo y seguro que fue lo mejor que ha hecho en esta vida, aunque le costara mucho sufrimiento.

Kiko e Irene ya han ganado su propio ‘reality’. Ya no esconden nada. Ahora, ya han mostrado todas las cartas, solo les queda jugar y disfrutar.

Más Confidencias...

- Año nuevo, novio nuevo

- Miguel Ángel Silvestre, luto en Navidad

- Aún queda mucho por decir