31 ene 2019

El de Sofía Suescun y Alejandro Albalá se ha convertido en el primer 'edredoning' de 'GH Dúo'. Eso sí, la navarra se ha apresurado a desmentir que, debajo de esa ropa de cama, pasara nada digno de escandalizarse. Nadie se lo había preguntado, pero ya se encargó ella de puntualizar para no alimentar las tertulias.

Sin embargo, parece que sí hay alguien que se ha escandalizado. O, al menos, a quien no le ha gustado tener que ver esa escena de los dos jóvenes retozando dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Nos referimos a Ana Rosa Quintana, cuyo comentario de ayer por la mañana en su programa deja clara su postura sobre este tipo de prácticas en el 'reality'.

"A ver, y yo me pregunto… ¿por qué tengo que ver esto?", exclamaba con un tono mezcla de enfado y risa tras ver las imágenes de una de las escenas más comentadas de la semana en el 'reality'. Ella, además, había apostado porque ese 'edredoning' había tenido lugar entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz. ¿Le hubiese gustado más que fueran ellos los protagonistas?

Es una incógnita, pero ya ha advertido a la dirección del programa que, la próxima vez que vaya a tener que ver una cosa así, "me avisáis y me voy". Bueno, Ana Rosa, tampoco es para tanto. Porque, si no, ¿qué va a pensar de esas imágenes que pueden ponerle hoy de la misma Sofía tocando las partes nobles de Juan Miguel?

Aún queda mucho 'GH Dúo', así que seguro que Ana Rosa tiene que taparse los ojos en alguna ocasión de aquí a que se termine el concurso.

