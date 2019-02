2 feb 2019

No estamos locos, que vuelve Ketama. De hecho, ya ha vuelto. Antonio, Juan y Josemi arrancan de nuevo la furgoneta para girar por toda España. Acaban de dar el paso después de 14 años separados aunque "no nos hemos dejado de ver nunca. Durante nuestra época juntos éramos como un matrimonio, pero nos hemos dado un respiro". Dice Josemi, el más joven de los tres. "Nos hemos alimentado de otras músicas y otros mundos que antes no tratábamos".

Lo cierto es que su vuelta a los escenarios ha creado expectación. Las entradas de sus conciertos se van vendiendo rápido y en algunos han colgado el cartel de no hay billetes en pocas horas. Quizá haya más nervios incluso que antes. "No" dice Antonio con una sonrisa, "hay más canas y más kilos. Llevamos muchos años tocando y ninguno hemos dejado de hacerlo desde pequeños. Ha sido fácil encontrarnos musicalmente de nuevo".

Vuelven a los escenarios con disco bajo el brazo. La semana pasada salía a la venta De akí a Ketama. Se separaron para darse un respiro que acabó siendo la apnea más larga jamás conocida. Quizá lo que falta por saber es el motivo de la vuelta. Josemi se lanza a contestar que "todo fue a raíz de la enfermedad de Antonio. Fue un susto importante para todos y nos hizo reflexionar y darnos cuenta de que queríamos estar más tiempo juntos y por lo tanto retomar todo esto".

Antonio pierde la mirada y viaja a ese 4 de octubre de 2017 en el que ingresó en el hospital Francisco de Asís de Madrid. El viaje le lleva al 16 de ese mes, que fue cuando despertó de un coma provocado por una infección grave de garganta. "Cuando me desperté tenía la necesidad de arreglar las cosas con todo el mundo. Lo primero era la familia. Aunque no había pasado nada malo, necesitaba que estuviéramos juntos otra vez. Se me despertaron muchas sensaciones".

La nueva etapa

Y ahí empezó todo. Hagamos entonces una pausa porque quiero saber cómo está la salud de Antonio a día de hoy. "Estoy bien, bueno hoy algo griposo". Cierto es, porque se le nota y porque hemos estado a punto de cancelar la entrevista. "Estoy con mucha fuerza y sin tratamiento, que es la mejor señal. No me quedaron más secuelas que algo en la lengua que están intentando corregir. Para la gravedad de lo que ocurrió es lo mínimo". Juan recuerda que fue Antonio el que, una vez en casa, dijo "¿qué os parece si nos juntamos y volvemos?".

Un poco más felices por saber que la salud está en orden, volvamos al disco. Es el que les regaló el estrellato en 1995 pero con algunas canciones más y con dos colaboraciones. Juan matiza que es "una remasterización del 'De akí a Ketama' con dos temas que no estaban que son 'Loco de amor' de Rubén Rada y 'Ángel caído' de Antonio Vega, porque siempre nos hemos sentido cerca de él y lo llevamos en el recuerdo. Además hemos vuelto a grabar Vente pa´Madrid y El problema de una forma diferente". En estos dos últimos colaboran dos artistas que seguro conocen, "Jorge Drexler en Vente Pa´Madrid y Pablo Alborán en El Problema", dice Josemi. "Estos dos temas son himnos para nosotros".

En este caso han elegido Abbey Road como estudio para preparar el disco. Se nota que hay nivel. "Ya que nos ponemos vamos a hacerlo bien" dice Josemi. Su primo Juan recuerda que "ya grabamos una vez en esos estudios. En el disco de 'El arte de lo invisible' (1993) grabamos un par de instrumentos allí".

Josemi, Antonio y Juan Carmona con Jota Abril durante un momento de la entrevista. pinit Alberto Bernárdez

Los veo juntos y es evidente que tienen ganas de esta nueva etapa. Van ajustando engranajes para que esta aventura sea longeva. Juan encuentra una metáfora "¿Tú de qué equipo eres?". Aunque ya sé la cara de enfado que me regalará Antonio, reconozco que, aunque no soy muy futbolero, siempre he estado cercano al Real Madrid. Justo después de la cara de desaprobación del rojiblanco de Antonio, Juan continúa. "Pues el entrenador del Atlético de Madrid dice que hay que ir partido a partido. Nosotros vamos concierto a concierto. No nos hemos puesto plazos, vamos a ver qué ocurre y cómo nos recibe la gente".

Lo que es un hecho es que ninguno ha tenido pausa en lo musical. Josemi ha estado "grabando tres discos en solitario. Uno fue nominado a los Grammy como mejor disco de flamenco. También he estado de gira por todos los continentes con Jorge Pardo y también grabé con el contrabajista Javier Colina un par de discos. He aprendido muchas cosas y he tocado con grandes músicos en estos años". Las cosas han cambiado, incluso las familias. Josemi añade: "Cierto. Ahora tengo un puñado de niños y otro de deudas". Tiene tres hijos. Dos ya en edad de la carrera universitaria que están haciendo "y una niña de cinco años que es la que me tiene loco de amor".

Juan tampoco ha parado en estos 14 años "estuve creando Soulería de Pitingo y luego con La generación del 27, un proyecto precioso en el que unimos flamenco, danza y literatura".

De Antonio hemos tenido más noticia por sus colaboraciones, sus tres álbumes en solitario e incluso su participación en A mi manera de La Sexta junto a otros artistas como Marta Sánchez, Sole Giménez o Manolo Tena. "Lo disfruté mucho porque ahí se veía cómo era el artista y la persona. Cuando acabó íbamos a hacer una gira todos juntos, pero la muerte de Manolo Tena nos destrozó y se paró todo".

Seguimos mirando atrás ya que ahora con perspectiva es interesante saber cómo vivieron el éxito en los 90. "Yo tenía 23 años", dice Josemi,"y lo recuerdo como un época muy divertida. Recuerdo trabajar muchísimo, pero con muchas risas. Sabíamos que encontraríamos el nuevo sonido que queríamos y lo conseguimos". Raimundo decía que los únicos que habían arriesgado por el flamenco fueron su grupo Pata Negra y Ketama.

Responde Juan que formó parte de los Ketama de Ray Heredia en su primera etapa en los 80. "En aquel tiempo era más difícil todo. Ahora las personas están más abiertas a cosas nuevas y a fusiones musicales. A nosotros nos dieron muchísima caña. Recuerdo que nuestra música entró antes en el norte que en Andalucía donde no nos consideraban flamencos al principio. Decían que estábamos metiendo la pata haciendo eso con el flamenco".

"Nuestros padres nos animaban", dice Josemi. Y no es poca cosa, hablamos de el gran Pepe (padre de Josemi) y Juan Habichuela (padre de Antonio y Juan). "La conexión con nuestros padres era especial", recuerda Antonio. "En mi caso era mi padre y además mi amigo".

cuando terminamos el concierto en el Wizink Center, nos abrazamos y nos pusimos a llorar"

En todo caso, "el flamenco es el resultado de la fusión. De los cantes de los pueblos y de los viajes que traen estilos diferentes. Lo puro es lo que sale del corazón". Sentencia el pequeño. Juan recuerda como "el primer disco que grabamos lo llevó Paco de Lucía a la discográfica BMG Ariola. Se lo llevó personalmente al director que le dijo que no le gustaba. Le insistimos diciéndole que era el futuro de la música flamenca y lo llevamos de nuevo. Y otra vez nos dijo que no. Y fue mi tío Pepe Habichuela el que nos llevó a grabar con Mario Pacheco". Ahí empezó todo.

Josemi recuerda cómo fue el primer año de éxito cuando «el mánager me llama y me dice que el día cinco vamos a Córdoba, el siete a Algeciras, el 11 vamos a no sé dónde y así siguió durante un rato. Yo pensaba que era broma o que nos estaba motivando". Antonio añade que "ahí empezamos una gira de dos años. ¡Dos años sin parar! Y cada bolo era una alegría y una fiesta".

Y empezaron a pasar cosas fantásticas como ser teloneros de Prince. "Eso fue brutal. Pero recuerdo como impresionante la primera vez que llenamos el Palacio de los Deportes —ahora WiZink Center—". Juan relata como su único contacto con ese lugar era "por haber ido a ver a Camarón. Siempre fantaseaba con llenarlo y de repente ocurrió. Metimos 12.000 personas y otras 4.000 se quedaron sin poder entrar. Recuerdo que cuando terminamos, fuimos al camerino y en un baño grande que había dentro nos abrazamos y nos pusimos a llorar los tres".

La ruptura y la vuelta

¿Se puede hablar claro de por qué se acabó Ketama hace casi 15 años? "Se puede", Josemi reconoce que "la convivencia siempre es dura y más cuando tu agenda es a un año vista. Era no parar jamás. Componer, ensayos, gira, 15 días libres y otra vez a componer, ensayos y gira. Llegó un momento en el que sentimos que la música podía empezar a resentirse y no ser tan fresca como lo solíamos hacer".

Antonio apunta que "Josemi quería hacer un disco en solitario y yo también. Tocaba respirar y era mejor dejarlo tú en buen momento que cuando te echan. Fue algo natural". Juan está de acuerdo en aquella "saturación. Esa es la palabra. También fue una época en la que los medios dejaron de apoyar a la música como lo estaban haciendo y cada vez era más difícil poder contar que habías sacado un disco en medios generalistas. Recuerdo que fue Antonio el que dijo que había que parar".

¿Hubo miedo? Para Josemi "Hubo incertidumbre. Es como una separación matrimonial. Al principio te quedas descolocado. De estar desde los 16 años con un orden de trabajo casi diario a verte solo con todo abierto pero sin plan previsto, te sientes raro".

Antonio decía antes que hay más respeto que miedo. Juan esta de acuerdo y "hay que tener en cuenta que la de ahora es otra generación. La música se vende de otra manera y está más complicado todo para el sector. Ahora no hay mucho espacio en televisión para la música más que para 'La Voz' y 'OT'. Bueno y por la noche a partir de las dos de la mañana. Ese es el único sitio que nos dejan a la música española: a las dos de la madrugada".

¿Cómo ven los 'talent shows' musicales? Se lanza Josemi diciendo que "deberían de convivir con otro tipo de programas porque si no, falta la creación que es la base de la música. En esos programas no se fomenta la personalidad sino hacer bien o de forma original las cosas de otro. Mi padre siempre me decía que lo que hiciera tenía que sonar a mí. Me gusta la gente diferente, no la que copia". Juan aclara que "lo importante es que es música y eso está bien, pero coincido con mi hermano".

La gira empieza en Granada. "Mi tierra y la tierra de mi tío, de mi padre, de mi abuelo", dice Antonio. Juan añade que "tiene algo de homenaje a mi padre que murió hace dos años y era muy granaíno". Antonio deja claro que en esta gira "lo importante es que lo pasemos bien porque la alegría se trasmite al público". Josemi quería "ir despacito, pero es verdad que la acogida está siendo importante". ¿Los hijos serán artistas como ellos? "Yo tengo cinco. Los dos niños ya están en el mundo de la música", comenta Juan. "Los míos no –dice Josemi– Uno ha hecho económicas y trabaja en Deloitte y otro está a punto de ser psicólogo. La pequeña sí apunta maneras". "En mi caso las dos están en ello. Tanto Marina como Lucía», comenta Antonio.

