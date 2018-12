24 dic 2018

Miguel Poveda, mi entrevista número cuarenta. Tiempo llevaba yo detrás de esta charla. Una persona a la que admiro y un artista que ha demostrado que se puede ser el mejor en lo suyo sin perder el norte con la fama. Y es que cantar a su lado es el deseo de cualquier artista pero él, humilde, reconoce "que he tenido mucha suerte de cantar con mucha gente. Eso es maravilloso". Allí donde lo llaman va. Y si no repasen duetos, festivales benéficos o recientemente Estrellas por la ciencia, donde cantó a favor de la fundación de Isabel Gemio.

Lleva un día de locos porque presenta a los medios su nuevo disco "un doble disco en el que celebro 30 años cantando. Uno de rumbas de mi barrio y otro de flamenco". Acaba de terminar una gira muy personal "la mejor de mi vida" en la que ha centrado todo entorno a Federico García Lorca, 'Enlorquecido'. "Doce canciones que nacieron del estudio de la obra y parte de la correspondencia de Federico" su pasión y obsesión con el de Granada hace que lo llame por su nombre de pila cuando se refiere a él, "bendita obsesión. Aunque no pensé que iba a llegar a tanta locura por él. Es un ejemplo a seguir y siempre lo he admirado. Era poeta, dramaturgo, pintaba y tenía un sentido de la justicia y la igualdad muy fuerte. Necesitaba profundizar en su obra y eso he hecho este año. Lorca es Dios".

Y ahora toca refrescar un poco la cosa. (risas) "Ahora toca volver al punto cero. Quería hacer una especie de trilogía. Enlorquecido y ahora este doble disco. Uno de flamenco y otro en el que me paré a pensar qué escuchaba yo de pequeño. ¿Quiénes eran mis ídolos? Pues mis ídolos eran Tijeritas, Los Chichos, Bambino, El Pescaílla, Manzanita o Lole y Manuel… Yo canto a Lorca, a Neruda y a otros muchos poetas, pero yo vengo de ahí también. No me voy a poner aquí de súper intelectual porque cante a Lorca. Soy chichero —fan de los Chichos— hasta la médula. (Risas). Ahora quiero pasármelo bien y cantar esas rumbas porque yo llegué al flamenco a través de esos cantantes". De repente leo una sensación de despedida o cierre de ciclo en su discurso. "¡Qué va! Simplemente es que quería hacer esa trilogía este año. Nada de despedidas".

El nombre del álbum puede llevar a equívocos. El tiempo pasa volando, ¿es algo positivo o negativo? "Bueno, en realidad es una reflexión más negativa porque el tiempo se nos va entre las manos. Sobre todo cuando eres joven y te crees que eres eterno y no le tienes ningún respeto al tiempo. De repente te plantas con 30 años en la música y piensas que esto se pone serio. Ahora toca aprovechar el tiempo al máximo por eso, porque pasa volando". Entiendo que, además de algo personal, es un mensaje "para los jóvenes. Hay que nutrirte y aprender. Formarte es fundamental, porque lo que no hagas, no lo harás. El tiempo que se va no vuelve".

¿Habrá algo peor que una semana de promoción? "¡Madrugar! Eso es lo peor (risas). Me siento un zombie a la intemperie, como diría mi querido Alejandro Sanz". Cierto es que tiene cara de cansado. Muchas horas dando a conocer su nuevo trabajo "y otras muchas sin dormir, porque la noche anterior duermo poco. Estoy nervioso. Si a eso le juntas los horarios dispersos que tenemos los artistas, pues cansado pero ilusionado". A su favor digo que la cara de cansado simplemente se intuye, porque las risas, la sencillez y la amabilidad ganan por goleada.

Después de 30 años en la música "recuerdo perfectamente qué escuchaba de pequeño, además de los flamencos que te he nombrado antes. En mi casa, por mi padre, se escuchaba Alan Parsons, Supertramp o Pink Floyd". No sé si serías el rarito de tu barrio en Badalona. "En mi barrio, los chavales escuchaban Samantha Fox y los grupos de pop de la época. Recuerdo que cuando mi madre ponía la música en el radiocasete del coche, como no había aire acondicionado, las ventanas iban bajadas y cuando llegábamos al barrio y en el coche sonaba Bambino o los Chichos, le decía que lo bajara porque me daba vergüenza". Mira cómo ha cambiado la cosa "Ya ves. Ahora lo pienso y digo cómo me va a dar vergüenza si eso era maravilloso. Por eso este disco no es un homenaje a esos artistas como me han preguntado en algún momento, es una reivindicación. Reivindicar a artistas como El Luis o El Zíngaro". Y reivindicarse a uno mismo treinta años después, porque sus redes sociales "las he llenado de recuerdos, de fotos y de audios de cuando tenía 15 años. Estoy reviviendo cosas muy bonitas. He vuelto a mis raíces".

Ser flamenco en los 80 en Badalona, no debió ser fácil "pero es que yo no era muy consciente en ese momento de esa diferencia. Además vivía en un barrio en el que había muchas peñas flamencas y muchos andaluces como mis tíos. El no ser andaluz no fue un complejo. Sí es cierto que cuando empiezo a cantar y empiezan a preguntarte tu procedencia, decía que era de Badalona hijo de Murciano y de madre de Ciudad Real y algunos se sorprendían".

Todos dicen que nacen músicos, pero hasta que lo son pasan muchas cosas "yo empecé en la construcción como aprendiz de tubero y descargaba camiones llenos de tuberías. Uff". Se está cansando solo de recordarlo "es que era horrible. Lo pasaba fatal". ¿Qué más trabajos tuvo Miguel Poveda? "Pues trabajé en una fabrica de cerrojos casi dos años. Luego me tocó la mili, fui de los últimos antes de que la quitaran, y al volver cambió todo". Intriga... "Porque volví a la fábrica y no me readmitieron, afortunadamente" Más intriga... "Ahí fue cuando decidí irme a los tablaos a buscarme la vida".

Leo que los más ortodoxos del mundo flamenco no te miraron con buenos ojos. No sé si esto afecta o te da igual. "No me da igual. Siempre he tenido respeto a la gente del flamenco, pero había una parte de mí que pedía volar a otras cosas. Yo me lo pasaba bien con un formato de orquesta de cámara cantando textos de Alberti o tangos. ¿Por qué no? Si lo hago de corazón". Los nuevos estilos musicales arrasan y no sé si eso da miedo o "hay mucho futuro en el flamenco. Hay gente que alucinas. Está María Terremoto, Kiko Peña, El niño de Rancapino…" y Rosalía, que está en todos lados "y que es una gran artista y que es un orgullo para este país y para la música que use ingredientes del flamenco en su género. Los conoce y ella no va de cantaora de flamenco. La quiero mucho".

Ha tenido infinidad de actuaciones en lugares atípicos, "pero la que más recuerdo es en Ramala, Palestina. No he tenido más miedo en mi vida. Acaba de haber un atentado en un mercado de Israel e íbamos a tocar allí cuatro o cinco músicos. Al final fuimos dos".

Desglaç es el título de un disco que Poveda grabó en 2005 con la particularidad de que todas sus canciones son en catalán. "Fue noticia porque quizá sonaba extraño un flamenco cantando poesía catalana, pero yo he nacido en esa diversidad". Si hablamos de la situación actual "lo que se siente en la calle no es tan agresivo pero espero que los políticos pisen el freno y se llegue al estado de convivencia que debe haber". Porque hay experiencias que te han afectado en primera persona. "Estaba en Madrid con mi hijo, que ahora tiene tres años, y tenía otro compromiso fuera, así que mi hermana se llevó a Andrés a Barcelona. Había manifestantes independentistas que cortaron las vías poniendo piedras. Entré en pánico y lo pasé fatal. A las nueve de la noche seguían dentro del tren, sin poder salir y yo no podía hacer nada más que indignarme en redes sociales".

Miguel tuvo a Andrés por gestación subrogada en California y entiendo perfectamente la angustia. Hay que ver lo que cambia ser padre "total, total. Me ha cambiado. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Estamos muy conectados. ¿Qué te voy a contar, Jota?" Tres andan por casa ya y criarlos es precioso, pero nada fácil. "Es cañero. Y yo lo hago solito". ¿Es más duro un día de promo o una noche toledana de Andrés? "Madrugar, madrugar" Y con risas termina esta charla con ese hombre que le da categoría al flamenco.

