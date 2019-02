2 feb 2019

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Eso es lo que le podríamos preguntar esta noche a Tamara Falcó cuando pise la alfombra roja de los Premios Goya 2019 -lo que esperamos ver-, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla -donde no estará Paula Echevarría-. O podemos desvelarlo ahora, antes de que se enciendan los focos y comiencen a dispararse los 'flashes' de los fotógrafos.

La hija de Isabel Preylser será uno de esos rostros que no tienen vinculación con el mundo de la interpretación y que, sin embargo, están invitados a la gran noche del cine español. En su caso, acude como embajadora de LG, uno de los grandes patrocinadores del evento. Y promete llevarse buena cuota de protagonismo, tratando de eclipsar a estrellas como los mismísimos Penélope Cruz y Javier Bardem -ambos en la lista de nominados-.

Además, sabemos qué es lo que llevará para esta gran cita. Tamara irá con uno de los diseños de su propia firma, TFP, con un diseño de terciopelo negro con incrustaciones de pedrería del Líbano. Para completar el 'look', calzará de Jimmy Choo.

Por supuesto, la prensa perseguirá una de esas declaraciones explosivas 'made in Tamara', de esas que no dejan indiferente a nadie. Natural y espontánea, su hermana Ana Boyer ha reconocido en más de una ocasión que, a veces, hay detalles que le omiten para no verlos al día siguiente en los titulares. Porque ella ha forjado una relación con los medios especial. Donde personaje y entrevistadores se sientes muy a gusto.

Falcó tomará así el testigo familiar. Hay que recordar que, en el año 2016, fue su madre, del brazo de Mario Vargas Llosa, quien hizo acto de presencia en los Premios Goya. Son una saga 'corazonera' digna de invitación a uno de los eventos anuales que más expectación despiertan en los medios.

