3 feb 2019

Amaia Romero ha sido una de las grandes protagonistas de la noche del cine español. No hay duda de que la cantante que ganó 'OT 2017' supo pisar fuerte sobre la afombra roja de los Premios Goya 2019 -luciendo sus axilas sin depilar- y también volver a mostrar su naturalidad en el escenario.

Fue antes de interpretar el tema original de 'Campeones', que cantó con Judit Neddermann, Rozalén y Manu Guix al piano, cuando la Navarra interrumpió la música y afirmó: "No ha sonado la claqueta". Muchos pensaron que había sido una equivocación, bien resuelta, de la cantante.

Es por eso que Manu Guix rápidamente escribió en Twitter una aclaración para defender a Amaia Romero. "No ha sido así!!!!! El fallo no ha sido de Amaia, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número! #Goya2019", ha escrito el profesor de la Academia de 'OT'.

