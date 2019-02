3 feb 2019

Era uno de los momentos más esperados de la noche: la Academia había anunciado a Rosalía, una de las artistas del momento, a bombo y platillo. La cantante no decepcionó. Nada más salir al escenario, se sabía que estábamos ante uno de esos momentos mágicos que, de vez en cuando, nos da la televisión.

Rosalía ofrecía una versión del 'Me quedo contigo', que llevaba al borde de la lágrima a los presentes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla y a todos los espectadores que estaban siguiendo esa gala presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril a través de la televisión.

También a las redes sociales, que no tardaban en convertir a Rosalía en 'trending topic'. El vídeo de su actuación, no tardaba en hacerse viral y los usuarios de Twitter no paraban de comentar y alabar su soberbia actuación. La misma que, si te has perdido, puedes ver aquí abajo.

Increíble lo que ha hecho @rosaliavt en los #Goya2019. Junto al Cor Jove del Orfeó Catalá y El Guincho ha hecho suya Me quedo contigo de Los Chunguitos, una canción ligada a la película Deprisa, deprisa de Carlos Saura. Irrepetible. pic.twitter.com/vSPkll6S1n — Premios Goya (@PremiosGoya) 2 de febrero de 2019

Rosalía eclipsaba así la otra noticia que traía: la de su reencuentro, en un mismo recinto, con su ex, C. Tangana. No sabemos si entro de la sala hubo palabras o se ignoraron, pero lo cierto es que las últimas palabras de ella, en 'El Hormiguero', dejaban más que claro que la ruptura no se había producido en términos amistosos.

Pero ella está muy por encima del 'chisme'. Su música y su mensaje la han alzado ya, como una de las grandes. Al menos, del momento. Solo esperamos que Rosalía no sea una moda.

