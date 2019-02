4 feb 2019

Te pones a ver ‘Border’ y no sabes de qué va. Tampoco hay que contarla porque ahí está la magia de esta obra de Ali Abbasi basada en un relato de John Akvide Lindqvist, el autor de ‘Déjame entrar’. Tina (Eva Melander) es una agente de aduanas fea como un demonio. Dulce, amable, querida por humanos y por animales. Eficiente y con un extraordinario olfato (literalmente). Cuando se encuentra con Vore, un tipo sospechoso, sus habilidades entran en crisis. Sabe que oculta algo, pero no qué. Es quizá la película más distinta estrenada en los últimos meses. Va por delante del espectador. Todo es insólito. Los sentimientos se mezclan con el estupor. Toda esa rareza (y esto me da hasta vergüenza escribirlo) puede llevar al conocimiento de uno mismo. Una película donde lo inquietante compite con lo bello.

Alice B. Toklas, la novia de Gertrude Stein, recogió durante más de 25 años las recetas que cocinó para los amiguetes: Picasso, Hemingway, Matisse, Picabia… También había aportaciones de gente como Cecil Beaton o Josephine Baker. Cuando murió Stein, su editorial pidió a Alice que escribiera un libro para responder a ‘Autobiografía de Alice B. Toklas’, de Gertrude. Como MFK Fisher, va más allá de un recetario. Hay recetas, pero también memoria, arte y literatura. Es, en el fondo, la memoria literaria y gastronómica de la pareja. ‘El libro de cocina de Alice B. Toklas’ se publicó por primera vez en 1954 y no ha parado de reeditarse. En España lo ha hecho Ariel. Encontraremos diversos gazpachos anotados en su viaje a España, la gallina de los huevos de oro o el dulce de hachís. También el festín que dieron a los soldados americanos que llegaron a la granja de Bilignin, donde pasaron la guerra. La servidumbre les hacía reverencias. Gertrude y Alice, judías, les dieron trucha en áspic, pollo al estragón, ensalada de tomate y lechuga, suflé de chocolate, fresas silvestres y café negro. Lo peor es que la pobre escribió el libro enferma y sometida a dieta de caldos.

Si le parece que todas las series son iguales, tiene ‘Kingdom’ en Netflix. Claro que también le tiene que apetecer ver zombies coreanos en la Edad Media (durante la dinastía Joseon). En un reino corrupto y hambriento, una misteriosa plaga convierte en monstruos a los que enferman (el primero que vemos, o atisbamos, el propio rey). El príncipe heredero, acusado de traición, se empeña en desenmascarar ese mal. Antes de estrenarse ya se había contratado una segunda temporada. Del continente asiático viene mucho cine de terror. Y es innovador. ‘Kingdom’ está producida en Corea del Sur por Netflix en inglés. Escrita por Kim Eun-hee y dirigida por Kim Seong-hun es como si se hubieran fusionado ‘La frontera azul’ (¿se acuerdan del Liang Shang Po?) y ‘The Walking Dead’. Son seis capítulos de 50 minutos que se consumen sin darse cuenta. Quizá la ambientación sea mejor que la construcción de los personajes, pero merece la pena. Ya estoy esperando la segunda. Adictiva. Y qué sombreros.

En abril de 2009 llegó a Calabria Alessandra Cerreti, la nueva fiscal antimafia de la región. Enfrente tenía la Ndrangheta (en sus manos, el 70% de la cocaína y la heroína en Europa, entre otras actividades). Según Alex Perry, el imperio del crimen más poderoso. Por encima de la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana. En ‘Las buenas madres’ (Ariel) reconstruye la vida de Lea Garofalo y su hija Denise, que llevaban 12 años huyendo, y de otras mujeres a las que la fiscal logra persuadir para que testifiquen. Madres que se ponen en peligro para salvar sus vidas y las de sus hijos. Por otro lado, están la fiscal y los malos acechando. Porque no se traiciona a la familia. A esas 150 familias que fundaron la Ndrangueta en el siglo XIX y ahí siguen. Si una mujer es infiel, hasta viuda, puede ser disuelta en ácido. Estupenda narración, salvo cuando se detiene en explicaciones, sobre un drama humano (femenino) poco trillado.

