4 feb 2019

La guerra ha terminado en la casa de 'GH Dúo'. Al menos, la guerra que había entre Antonio Tejado y Candela. Ambos entraron a la casa de Guadalix calificándose como una pareja "en crisis". Pensaron que sus problemas de pareja se iban a solucionar mientras estuvieran alejados de la realidad pero lo cierto es que no han dejado de aumentar.

Aunque Antonio Tejado fue el primero de los dos en caer nominado lo cierto es que Candela ha sido la primera en salir expulsada. Muchos seguidores del programa pensaron que la culpable de la mala relación que mantenían, era ella: los celos han sido los principales culpables de que ya no concurse. No obstante, para los padres de Candela, Antonio Tejado es el culpable de todo.

En exclusiva para 'Viva la vida', hablaban así del, todavía, concursante: "No he abierto los ojos hasta que mi niña ha entrado en 'GH DÚO'. En 'Gran Hermano' me he dado cuenta de la clase de persona que es Antonio. Yo me peleaba con mi mujer y con toda la familia porque creía que era una persona, le tenía cariño... Un día me dijo: papá, me he peleado con Antonio, llévame a su casa a por toda la ropa. Yo la llevé y él lloraba y me decía que no se merecía eso y entonces le cogí lástima", afirmaba el padre de Candela.

Por su parte, la madre asegura que la culpa de que su hija no se haya mostrado tal y como es la tiene Antonio Tejado: "Candela no era ella, era otra persona. Él nos había convencido de que la mala era ella pero hemos podido ver que ha sido todo lo contrario". Antonio Tejado se encuentra ahora concursando pero estamos seguros de que cuando salga, tendrá unas palabras poco agradables hacia Candela y los padres de esta.

Más noticias sobre Antonio Tejado y Candela

- El secreto con el que Candela Acevedo podría hundir a Antonio Tejado

- 'GH Dúo': Candela Acevedo, expulsada, estalla contra Antonio Tejado

- 'GH Dúo': Antonio Tejado y Candela protagonizan una tremenda bronca