1 feb 2019

Candela Acevedo resultó ser la tercera expulsada de la casa de 'GH Dúo'. Frente a frente con Jorge Javier Vázquez, ya en plató, fue dura -muy dura- con el que ya es su ex, Antonio Tejado, que permanece dentro de la casa. Hizo acusaciones hacia él muy duras, subrayando lo mismo que dijo Alessandro Lequio hace un par de días: que es un "obseso sexual".

Pero más allá de las valoraciones y de las palabras con las que pueda cargar contra él fruto del desamor y de una convivencia complicada dentro del 'reality', ¿tiene Candela alguna información con la que podría hacerle mucho daño a Antonio? Podría ser... Lo dejó caer y Jorge Javier se dio cuenta.

Fue el presentador el que no se anduvo con rodeos y preguntó a Candela, de manera directa: "Tú no tienes ningún secreto con el que amenazas a Antonio, ¿no?" La respuesta fue enigmática y daba pie a pensar en que sí, que, efectivamente, se guarda un as bajo la manga, porque contestó con media sonrisa en la boca.

"Yo no voy a hablar de nada más sobre Antonio y yo", eran esas palabras que dejan la puerta abierta a que se siente en algún otro programa y deje al descubierto intimidades de un Tejado que se ha descubierto en este concurso como un auténtico mentiroso compulsivo -al que siempre acaban cazando en sus renuncios-.

Lo que no cabe la menor duda es que su imagen se está viendo muy dañada tras su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Es lo que tiene encerrarse con cámaras vigilando tus movimientos los 24 horas, que las vergüenzas quedan al descubierto.

