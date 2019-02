4 feb 2019

Belén Esteban sigue su triunfal año anunciando que tendrá dos despedida de soltera. La Princesa del pueblo va a celebrar por todo lo alto que abandona la soltería y por ello tendrá doble responsable de la fiesta sorpresa. De hecho, ha aprovechado para decir qué quiere y qué no. ¿Acertarán?

La fiesta de despedida de soltera de Belén Esteban con sus amigas de Televisión la organizará Mila Ximénez. No sabemos si cumplirá con todas las expectativas y exigencias de la colaboradora pero sí que será recordada. La misma Belén ha dicho: "Lo que decidáis está bien, lo vamos a recordar toda la vida".

La despedida se divide en dos porque celebrará una con sus amigas de cámara, que seguramente tendremos unos testimonios exquisitos. Y celebrará otra despedida de soltera con sus amigas de toda la vida que no tienen ninguna relación con la televisión.

¡Nada de chicos! A Belén no le gusta la idea de que acudan chicos a la despedida de soltera. No quiere tampoco ningún stripper: "Las despedidas en las que va un tio a hacer un striptease no me gustan". Pero puede que esta regla no se cumpla del todo. Kiko Hernández se coló vestido de mujer en la despedida de Lydia Lozano, ¿hará lo mismo en la de Belén?

De sus amigas de tele, según Mila, María Patiño y Gema López "no están haciendo nada". Y, aunque ha dicho que lo de llevar cosas en la cabeza tampoco debería considerarse, Carlota Corredera ya ha advertido a la colaboradora que llevarán cosas con velo en la cabeza.

La boda de Belén Esteban tiene posibilidades de paralizar el 'Sábado Deluxe' para que sus compañeros puedan ir a la boda. ¿Se grabará por la mañana para satisfacer sus deseos? No se pueden utilizar móviles para retransmitir ningún suceso, habrá 290 invitados y 10 testigos. ¡Todos estamos expectantes!

