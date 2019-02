24 feb 2019

Un nuevo 'Belenazo' fue el protagonista del 'Deluxe'. La colaboradora visitó el programa tras haberse subastado la casa de Toño Sanchís. Lo hizo feliz, tranquila y contando cuál fue la estrategia de sus asesores para conseguir su objetivo.

"Yo también he pujado por la casa de Toño. Era parte de una estrategia de mis asesores. Yo he podido ganar como lo he hecho y de la otra manera", ha declarado, y ha añadido: "El día de la subasta fue una tarde de nervios que no os podéis imaginar. Los subasteros se retiraron cuando la casa alcanzó el precio base, porque sumando la hipoteca ya no era rentable".

Belén tuvo que pedir un préstamo para pagar la deuda de 700.000 euros que tenía con Hacienda

Ella no tiene dudas de que Toño Sanchís también pujó por su propia casa e incluso que fue el comprador final de esta por un precio muy superior a lo que vale la casa en el mercado actualmente. Ahora Belén va a por todas. Como ha confesado: "Mi deuda con Toño era de 600.000 euros, pero mis asesores han investigado y me debe 130.00 más, que ya no los puedo meter, pero lo voy a llevar por lo penal y lo voy a meter. Voy por lo penal contra él y contra su mujer, seguramente, también".

Para Belén este proceso no ha sido fácil. "Quienes hemos vivido este problema hemos sido Miguel y yo. Cuando me viene Hacienda y me pide esas cantidades tan altas, tuve que pedir un préstamo, que ya está pagado gracias a Dios. La noche anterior yo llorando le decía a Miguel: llevo toda mi vida trabajando en la televisión, y que me tenga que ver así…".

El pacto

También desveló el pacto que Toño Sanchís le ofreció antes de la puja. "Me propuso darme a tocateja 200.000 euros durante cuatro años, cada año 50.000, entonces le tenía que perdonar más de 200.000". Pero, además, ha confesado que "tenía que firmarle un documento como que si no me pagaba los primeros 50 mil no podía denunciarle. Evidentemente dije que no".

