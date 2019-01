6 ene 2019

No parece que María de los Ángeles Rozalén acabe de pasar la treintena. Ha vivido tanto en los últimos seis años que tiene mucho que contar. Bueno y malo. Pero de todo se aprende. Acaba de editar 'Baile' con David Otero y en junio tiene pensado llenar de nuevo el WiZink Center de Madrid. Humilde, pero con las cosas claras gracias a su madre y a su otro apoyo, su abuela, acaba de escribir mucho de todo en su primer libro al que acompaña un disco con colaboraciones y un DVD en directo. Se llama 'Cerrando puntos suspensivos' "y espero que sea más un punto y seguido en mi carrera porque eso significa que voy a seguir por aquí". Siempre he admirado a aquellos artistas que en su momento más álgido deciden escribir además un libro. "Me propusieron escribir algo hace años, pero no tenía un por qué, así que no lo hice. Ahora sí he plasmado un montón de reflexiones de lo que he ido viviendo".

Si destacamos alguna curiosidad como aperitivo "cuento encontronazos con gente de la industria al empezar o gente que me rechazó para tocar en sus bares y que luego, ya con cierto éxito, me pedían por favor que tocase en su garito". Así que eso pasa… "¡Uy! No sabes cuántas veces. Hay algunos artistas que me han criticado en la cara y que luego me han pedido hacer un dueto. Eso es divertido contarlo". El proceso a la hora de escribir no ha sido fácil "porque hay algún capítulo que me ha costado más porque era duro, pero me ha servido mucho para ordenar mi mente. Es que llevo seis años sin parar". Se acumulan tantas sensaciones que pasan desapercibidas, "eso es. El otro día me preguntaron qué tal en Las Vegas y no lo había pensado porque al día siguiente estaba en Colombia y al momento con la promoción del libro. Y eso no puede ser. Me parece muy fuerte que estuviera allí con Miguel Bosé y no me haya parado a saborearlo". Rozalén se refiere a los Grammy Latinos donde tuvo dos nominaciones, actuó y, esa misma noche, viajó a Colombia para ofrecer dos conciertos en Bogotá y Medellín donde agotó todas las entradas.

Los premios dan mucho gustico, pero me abruman"

Es psicóloga y este libro tiene toda la pinta de una terapia personal, porque ¿a quién recurre un psicólogo? "Yo voy a terapia porque no puedo serlo conmigo misma. Todos necesitamos terapia y los psicólogos los primeros, porque estamos tibios de la cabeza".

Si buscan ‘Rozalen + duetos’ en Internet aparecen más de 45.000 resultados entre las actuaciones, artículos, vídeos y recopilatorios. Es casi una rutina lo de cantar con alguien. "Todavía sigo alucinando con la gente con la que he cantado y la que me propone cantar". Bueno, en la mayoría de los casos la solicitada es ella. "Pero yo no me veo así. Cuando alguien canta mis canciones o me propone cantar a dúo, me sigo muriendo de la ilusión. Mira, la presentación del libro me la hizo Ana Pastor, la periodista, y me dijo que estaba encantada de que hubiera pensado en ella. No, no. La emocionada era yo porque muero por ella y encima era la primera que leía mi libro". Lleva seis años y no parece que el ego, la fama o la soberbia se hayan pasado a verla. "Mi madre no para de recordarme todo el rato que tenga humildad, que torres más altas han caído. A mis padres hay veces que les digo: “Dejadme que me lo crea un poquito, que no pasa ná” (risas). Pero estos seis años han sido muy intensos. La ventaja es que llevo cantando toda mi vida. Para dos, para 30 y, ahora, para miles, pero llevo media vida. Además, soy consciente de que todo puede volver a lo de antes".

Dicen los que los reciben que los premios no es algo tan importante, pero cuando tienes tantos "dan mucho gustico, pero me abruman. Me encanta que mis canciones sirvan, pero cuando las hago, las hago para mí. La maravilla es que de repente sirve para los demás. Los premios, como mucho son un indicativo de que vas por buen camino". En sus canciones cuenta historias personales y todas son especiales, pero "claramente la de mi tío abuelo Justo ha sido algo increíble. Te diría que he vuelto a creer en los fantasmas", cuenta. "Empecé a escribir esa canción teniendo un desparecido en mi casa. El hermano mayor de mi abuela se fue a la guerra y nunca más se supo. Cuando ella me escuchaba cantar de pequeña siempre me decía que le recordaba a él. Me puse a escribir una canción sobre él e investigando, conseguí dar con la fosa donde estaba enterrado. 80 años después le pude decir a mi abuela qué pasó y dónde estaba enterrado su hermano. Y la noticia me llegó el 1 de noviembre, día de muertos. Todo alucinante porque tampoco sabía por qué me involucré tanto en esta canción. Mi abuela ahora tiene dónde ir a rezarle. Los que dicen que nos olvidemos de esto es porque no les ha pasado".

Rozalén junto a Jota Abril. pinit

Empezó a componer pronto, a los 14. "Sí, eran una mierda de canciones, pero eran mías". Con 14 años muchos tonteamos con la música, pero decidir que eso iba a ser lo suyo no sería fácil, "la carrera la estudié en Murcia y allí toqué en un montón de salas sola con mi guitarra. Murcia tiene un nivel de cultura importante y había muchos sitios donde poder cantar. Me sacaba un dinerillo y me pagaba mi habitación y mis estudios. Me presenté a un concurso y, en 2008, después de un par de intentos, lo gané. Ahí empecé a tener algo más de gente que venía a verme y decidí que lo mío era eso más que la carrera de psicología". ¿La dejaste? "No, qué va. Mi padre en eso era muy pesado. Lo primero era acabar la carrera y luego haz lo que te de la gana". De la etapa de Murcia pasó "a Madrid donde vine a estudiar musicoterapia y a buscar trabajo. Eso y a que me dieran fecha en Libertad, 8" un café que está en el barrio de Chueca y por el que llevan 40 años pasando infinidad de cantautores. "Esa era mi obsesión" No creo que fuera fácil. "y no lo fue. Me costó que me dejarán tocar en cualquier bar. Toqué en la calle, pero fui persistente y al final fui teniendo gente que me escuchaba hasta que pedí un préstamo que me avaló mi padre para grabar un disco".

Mi padre avaló mi préstamo para grabrar un disco"

No fue mal porque la discográfica Sony "se fijó en mí dos años más tarde que, en este negocio, no es mucho". Ahora agota las entradas de sus conciertos en pocas horas y Alejandro Sanz y Sabina dicen cosas muy bonitas de ella. "Esto fue hace un par de años. Pero el momento más especial fue cuando fui telonera de Alejandro y de Pablo Alborán en Albacete, mi tierra. Él me invitó a cantar ‘Corazón partío’. Y en el caso de Sabina, lo conocí a través de Felipe Benítez Reyes que es un poeta impresionante. Le convenció para que viniera a verme a un concierto en un chiringuito de Rota. Cuando lo vi me moría de nervios. Había más expectación porque Sabina estuviera allí que por mi concierto". No sé qué sintió cuando Sabina dijo que era la nueva Chavela Vargas. "Bueno, se vino muy arriba. Sabina es así, te entrega la luna. Al menos me permitió ser su Chavela cuando me invitó a cantar ‘Noches de boda’ en Argentina con él".

¿Cómo define a Rozalén? "Soy una tía normal y corriente enamoradísima de la vida". ¿Cada cuánto escribe? "Todo el rato. Y es un problema, porque mi cabeza no para". ¿Qué es lo más importante? "Comer. ¡Te lo digo de verdad! Vale, espera. Lo más importante es quererse. Cuando uno se quiere acaba queriendo a los demás" Sublime. ¿Es feminismo todo lo que se abandera? "Supongo que hay gente confundida. A veces veo a mujeres u hombres que se declaran feministas y no lo están siendo. Por ejemplo, quien es violento o quien demuestra odio. El feminismo es amor y respeto". ¿Se nos va de las manos lo políticamente correcto? "Sí, creo que se exagera a veces". ¿Hay que revisar las letras de canciones clásicas? "te refieres a lo que ha pasado con Ana Torroja y la mariconez, ¿no?" Por ejemplo. O con Sabina "No. Cada cosa es de su tiempo. Mecano es de los grupos que más han hecho por los homosexuales en este país. Es falta de información. Sabina habla de mujeres, de rock and roll… pero es que es lo que nos ha enamorado de él. ¿De qué va a hablar? Es su experiencia y hay mucha poesía y verdad en sus letras. Es una mierda, porque yo ahora como compositora le doy vueltas para no ofender a nadie. ¡Qué coñazo! Ya no soy libre escribiendo".

Más entrevistas de 'Local de Ensayo'....

- Miguel Poveda: "Tener a mi hijo es lo mejor que he hecho en mi vida"

- Bertín Osborne: "En España se está mejor que en ningún sitio"

- Kiko Rivera: "Caí en una depresión por no poder comer"