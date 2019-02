5 feb 2019

Las redes sociales se han volcado con el espontáneo de Amaia rectificando un error de los Premios Goya 2019. Aunque pidió perdón personalmente ante todo el público, el error no fue de ella.

Amaia no despistó, ni se confundió antes de entrar a actuar en los Goya. Muchos artistas, como el mismísimo Manu Guix que tocaba el piano en la actuación, salió en defensa de la artista. Aunque todos creían que había sido un despiste de Amaia, lo que realmente sucedió fue un error de sonido por parte de la organización. Amaia decía: "No sabía muy bien qué hacer y como justo tenía que salir a cantar... no sé si he hecho bien o mal, pero bueno... Ha sido un fallo, no pasa nada". ¡No te preocupes, mujer! Todos sabemos que fue un error y no culpa tuya.

La propia Universal Music Spain ha querido aclarar lo que ha sucedido. Poniendo a su vez un punto final a las malas interpretaciones de los espectadores. El comunicado sentencia un problema de sonido de la organización que, gracias a Amaia, se pudo solucionar.

"Desde Universal Music Spain queremos aclarar que en la gala de los Premios Goya, Amaia no sufrió un "despiste" sino todo lo contrario, fue un aviso claro y alto a la organización de que en esos momentos había un problema de sonido. El ánimo de Amaia no fue más que avisar y pedir que alguien solucionara el problema, y así poder ofrecer al público allí presente y a los espectadores en TV, la canción en perfectas condiciones.", comunicaba Universal a través de su perfil en Twitter.

Acalraba que las intenciones de Amaia, no fueron más que las de salvar la actuación que tanta ilusión le hacía. ¡Gracias Amaia por ser tan espontánea!

