6 feb 2019

Gil Silgado se ha pronunciado sobre la expulsión de Julio Ruz y su posible entrada en la casa. Ahora que María Jesús se siente libre sin Julio dentro de la casa, se especula sobre la posible entrada de su otro ex, Gil Silgado. Pero este ha querido dejar claro su posición.

La llamada de Gil Silgado por sorpresa a 'Sálvame' ha sorprendido a todos pero ha servido para dejar muchas cosas claras. Lo primero, su opinión sobre la expulsión de Julio Ruz de 'Gran Hermano' por un comportamiento inapropiado con María Jesús, y lo segundo, sobre su posible participación en el programa.

Gil Silgado ha dicho que se siente especialmente alegre con la salida de Julio de la casa. esta expulsión facilita el concurso de la modelo, que según el empresario puede ahora "desarrollar mejor su concurso". Sin embargo, otro hombre de la casa ocupa un lugar protagonista con ella: Antonio Tejado.

Mientras alude a que Julio está obsesionado con María Jesús, asegura que todo esto viene "porque no estando con María Jesús se le acaba la "prevenda"". Es decir, cree que Julio quiere estar con ella por la fama. Y que la modelo debería establecer distancias con Antonio como lo hizo con su ex dentro de la casa.

Pero… ¿entraría Gil Silgado a 'GH Dúo' a formar pareja con María Jesús? Él lo deja claro: ·Es todo falso. No lo he dicho ni lo voy a hacer, porque es inviable, ya que yo no quiero entrar·. De esta forma, zanja el tema, pero con la llamada a 'Sálvame' algunos presuponen que también tiene cierto interés en la fama. De hecho, ha asegurado que cuando María Jesús él la estará esperando, como su familia.

