14 dic 2018

A María Jesús Ruiz no le ha quedado escapatoria. El lunes saltaba la noticia: la ex Miss había sido vista en Lisboa el pasado fin de semana junto a José María Gil Silgado, su ex. Ella lo reconocía, pero aseguraba que había sido un reunión para cerrar unos asuntos legales y que habían dormido en habitaciones separadas.

Un día después, Kiko Hernández revelaba en el plató de 'Sálvame' que la pareja había dado rienda suelta a la pasión por las calles de la ciudad portuguesa, y que había material fotográfico que lo demostraba. Que él lo había visto con sus propios ojos. ¿Estaba mintiendo la modelo?

Pues parece que sí, porque ella misma ha acabado reconociendo que hubo más que palabras entre ellos. Vamos, que aprovecharon esta escapada, que financió el empresario, para intimar. María Jesús se ha visto acorralada y ha decidido contar la verdad ante la evidencia de las pruebas de su compañero.

"¿Os digo la verdad? Fui con la intención de camelármelo, de intentar que se sintiera cómodo, siempre quiere volver y como está tan obsesionado conmigo, lo intenté utilizar", aseguraba antes de contar que tenía un proyecto profesional entre manos, del que no podía dar más detalles, que va a provocar su ausencia un tiempo y necesitaba arreglar, de manera amistosa el tema de la niña.

Tras reconocer que hubo relaciones sexuales entre ellos, proseguía con el relato de una historia que no tuvo el final que ella pensaba: "Al dia siguiente, me manda al carajo. Cuando le cuento lo que quería, reaccionó fatal, nos peleamos con una pelea que dura de Lisboa a mi casa en Jaén. Me siento muy mal".

María Jesús se iba llorando del plató y era Gil Silgado el que entraba por teléfono para desmentir lo contado por ella y para pronunciar unas palabras muy duras. Tanto como que sentía vergüenza de haberla conocido. "He estado diez días cuidándola, lavándola, duchándola con todo el cariño después de su operación", decía. "He pecado de defenderte, me da vergüenza esta llamada cuando tú sabes todas las cosas", sentenciaba con tono de enfado.

Los colaboradores de 'Sálvame' comenzaban con el baile de especulaciones, llegando a la conclusión de que ese proyecto de Ruiz no sería otro que el de entrar en 'VIP a vis'. Pero, ¿quién sería su pareja?

