7 feb 2019

Es conocido que, entre las WAGs -mujeres y novias de los futbolistas-, se establecen unos lazos de amistad inevitables por las horas que pasan en la grada siguiendo el trabajo de sus parejas. Pero, en el caso de Antonella Rocuzzo, mujer de Leo Messi, y Sofía Balbi, la de Luis Suárez, esa relación fue un paso más allá cuando decidieron montar un negocio de zapatos.

Antonella y Sofía se lanzaron a la aventura de la mano de Sarkany, una marca de calzado argentina, y constituyeron la sociedad Roccbal 109. En junio de 2017, veía la luz ese negocio en el que pusieron toda su ilusión y un buen puñado de euros que no parece vayan a recuperar, al menos, a corto plazo.

Decimos esto porque Vanitatis asegura que las cosas no marchan y que el pasado ejercicio lo cerraron en números rojos. Su negocio no ha terminado de cuajar y han registrado unas pérdidas de 154.040 euros después de haber facturado 244.574 euros. Sin duda, unos números que dan para pensar que no tardaran en echar el cierre.

Eso o empezar a aprovechar su fama y el tirón de sus maridos para promocionar los productos en sus redes sociales, algo que no han explotado por el momento. ¿Por qué? La respuesta solo la tienen ellas, pero está claro que el negocio necesita un giro radical para que no siga siendo un grifo abierto por el que se van los euros.

