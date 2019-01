5 ene 2019

Aurah Ruiz aún sigue confundida por su romance fallido con, el también exconcursante de 'GH VIP', Suso Álvarez. Algo que ha evidenciado en 'El programa de Ar', donde se ha sentado para asegurar que se ha sentido "utilizada" por Suso y para aclarar los detalles que la relacionan con un nuevo futbolista.

"Me siento utilizada por haber estado en esa casa con una persona que me decía unas cosas que no eran reales. Yo tenía una ilusión. Ahora mismo estoy cabreada", se sinceraba Aurah en el programa. Otra de las cosas que la extronista no entiende es que él no haya querido mantener ni siquiera una conversación tras finalizar el concurso: "Ha felicitado a Makoke, a Ángel... y a mí nada".

Aurah Ruiz asegura que se siente "traicionada" por Suso. pinit

Otra de las cosas que ha querido aclarar Aurah es que ella no ha tenido ninguna relación en las últimas semanas: "Yo sí puedo decir que no he estado con ningún chico", algo que asegura que Suso no ha cumplido: "Sé con certeza que ha estado con una morena", pero concreta que no ha sido ninguna de las chicas que han salido en los medios: "Una chica argentina se ha puesto en contacto conmigo para decir que no es ella la del vídeo".

En cuanto a los rumores que la relacionan con un nuevo futbolista ha asegurado que "es un amigo al que conozco incluso desde antes de conocer al padre de mi hijo" y remata: "No he estado con ningún chico desde que salí de la casa".

¿Se verán las caras Aurah y Suso para aclarar las cosas en un plató? Tendremos que esperar para verlo.

