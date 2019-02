8 feb 2019

Compartir en google plus

Desde hace mucho, se dice que la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, no traga a Georgina Rodríguez. En alguna ocasión, incluso, hemos visto como la primera daba 'like' en las redes sociales a comentarios que no ponían en muy buen lugar a la modelo. ¿No estaba contenta con su nuera?

Ha sido ella misma la que, de manera indirecta, pero con palabras más que directas y claras, ha despejado las dudas. Georgina está atravesando un momento complicado después de que su padre falleciera hace una semana. Y Dolores ha querido respaldarla de manera pública.

Nunca me he llevado mal con ella, la quiero muchísimo"

Ha sido en un acto en el que Aveiro presentaba sus vinos y aceites donde ha asegurado: "Nunca me he llevado mal con ella, la quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz". Una sentencia que podría hacer cualquier madre del planeta, incluso la de uno de los mejores futbolistas del mundo.

Además, añadía, con cariño: "En estos momentos duros lo que quiero es que toda mi familia esté bien". Mostraba así un apoyo que parece que la joven no ha tenido de su propia familia. Al menos eso es lo que se desprende de la guerra en los medios que han iniciado sus tíos.

¿Cesarán los rumores de que Dolores no puede aguantar a Georgina? ¿Serán sus palabras suficientes para que se deje de hablar de distancia entre ellas?

Más noticias de Georgina Rodríguez...

- Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en las alegrías y en las penas: solo les queda la boda

- Georgina Rodríguez vuelve a Instagram tras la muerte de su padre

- La tía de Georgina Rodríguez: "Es una sinvergüenza"