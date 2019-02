6 feb 2019

Compartir en google plus

No ha pasado ni una semana desde que muriera el padre de Georgina Rodríguez, así que es normal que aún se encuentre en 'shock'. Aunque hay un sector de su familia muy crítico con ella. Desde hace años no mantenía relación con su padre y, además, no ha avisado a estos del fallecimiento de Jorge.

Sin embargo, la novia de Cristiano Ronaldo ha decidido dar una entrevista para hacer alarde del dolor que siente por este fallecimiento. Ha sido en la revista 'Hola', donde ha realizado un posado en el sofá de su casa para hablar de sus sentimientos y de cómo se está portando el futbolista con ella en estos complicados momentos.

"Estoy destrozada", asegura antes de poner en valor cómo la está cuidando el delantero de la Juventus de Turín. Dando una imagen más humana de un hombre del que podríamos tener un concepto más altivo, al que muchos pueden no imaginarse en la intimidad del hogar afrontando situaciones como las del resto de mortales.

Rodríguez, que ha tenido que ver cómo algunos familiares salen a los medios a llamarla "sinvergüenza", sostiene que es el momento más duro que ha vivido en los 25 años que acaba de cumplir. De hecho, celebró ese 25 cumpleaños en Buenos Aires, coincidiendo con el fallecimiento de su padre.

La modelo, además, entre otras cosas, habla de la más que rumoreada posibilidad de que estuvieran preparando su boda. Georgina lo niega. Asegura que Cristiano no le ha pedido matrimonio, pero no oculta la ilusión que le haría que así fuera. ¿Ha aprovechado esta portada para lanzarle una indirecta a uno de los jugadores más importantes del momento? ¿Recogerá este el guante?

Más noticias de Georgina Rodríguez...

- Georgina Rodríguez vuelve a Instagram tras la muerte de su padre

- El truco de Georgina Rodríguez para parecer más alta

- Georgina Rodríguez protagoniza la foto más sensual de Instagram