9 feb 2019

La última expulsión de 'GH Dúo', obviamente, no ha pasado desapercibida. María Jesús le ganaba la batalla a Sofía Suescun, la reina de los realities, ante la expulsión. Y Miriam se ha atrevido a criticar el concurso de Sofía pero Jorge Javier le ha parado los pies.

"Miriam, tú eras muy Sofía en tu concurso", le dijo sin rodeos Jorge Javier. Aludiendo a que la postura de "yo soy así y no voy a cambiar,y a quien le moleste voy a seguir siendo así", él se la había escuchado muchas veces. Miriam, además de que esta comparación no le gustaba nada, le discutía porque ella consideraba que tenía razones para actuar así. La diferencia es que a la princesa inca le salió bien la estrategia, y a Sofía no.

"Lo que no vamos a hacer ahora es disparar a la tía. (…) Sofía es una mujer que ha dado muchísimo en los realities. En este ha hecho un mal reality, pero no hay que quitarle el mérito de que ha sido la reina de los realities”, comentaba Jorge Javier. Y Sofía Suescun debería estar hinchándose como un globo y aplaudiendo las agradables palabras que tenía el presentador para ella. "Cada vez que hablaba, escuchaba los abucheos, y no encontró el camino. Tiene que ser muy complicado.", comenta Jorge Javier sobre su concurso en 'GH Dúo'.

Pero para quitarle hierro al asunto, no dudó en reconocerle a Miriam también que había hecho un concurso estupendo. "Para mí también tienes mi respeto que hiciste un concurso maravilloso en 'GH VIP'." Y que pase lo que pase eso se recordará así. Mientras, la ganadora de GH VIP, sonreía. ¡Y tanto que se va a recordar!

