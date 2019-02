8 feb 2019

Dice el refrán que, cuando el río suena, agua lleva. En el caso de los 'realities', es al aplauso o el abucheo -los que recibió ella la semana pasada- el modo en el que los concursantes pueden medir cuánta 'agua' lleva ese 'río'. Sofía Suescun, especialista en este tipo de formatos, bien lo sabía. Por eso, su expulsión anoche de la casa de 'GH Dúo' no le pilló por sorpresa. Llevaba una semana barruntándolo.

La audiencia decidió que se quedara María Jesús Ruiz, más libre desde la expulsión por mala conducta de Julio Ruz e 'ilusionada' con poder dar vida a una nueva trama: a nadie se le escapa que ese acercamiento de Antonio Tejado, beso en la boca incluido, forma parte del espectáculo del 'show'. Y los telespectadores quieren justo eso -las fotos de su tonteo dentro de la casa-.

De hecho, Suescun le lanzaba el 'recadito' antes de irse: "Le ha servido lo de anoche". Sea o no por eso, lo cierto es que la ex Miss sigue aspirando al maletín del premio final, y ella ya ha dormido hoy fuera del decorado del programa.

Sofía reconocía, poco antes de saber la decisión del público, que la había cagado. Y hacía una reflexión sobre si paso por el programa: "Para mí ser expulsada sería una especie de castigo por no haber hecho las cosas de manera correcta, sobre todo por mi tema con Alejandro".

Ser expulsada es un castigo por no haber hecho las cosas de manera correcta"

Así lo han visto las miles de personas que esperaban más de ella. Una vuelta de tuerca en su participación para hacer bueno aquello del "no hay dos sin tres" -ganó la edición de 'GH' en la que la conocimos y 'Supervivientes'-. "Tengo un espíritu ganador, pero también tengo que aprender a perder. Estoy un poco triste la verdad", se sinceraba ya en plató ante Jorge Javier Vázquez.

Este, por supuesto, no perdía oportunidad para preguntarle por uno de los temas candentes que se han manejado dentro y fuera de la casa sobre la navarra: su relación -o no- con Kiko Matamoros. Él ya lo ha admitido. Ella, ya lo negó en Gaudalix de la Sierra y, anoche, se reafirmó en los estudios de Mediaset.

"Eso habría que verlo. Igual lo dice desde el odio porque como igual estaba con Alejandro... Quiero ver lo que dice Kiko porque no me lo creo. Que no entiendo para qué va a decir eso, de verdad", eran las palabras con las que lo negaba. Algo que ya se esperaba Jorge Javier, quien le advirtió que esa negativa estaba en sus predicciones y que siguiente paso es que Kiko lo cuente todo.

Quizás esa sea la única manera de que Suescun, de capa caída, remonte el vuelo mediático. Ayer, se puso punto y final a su reinado del 'reality' español.

