10 feb 2019

"Por "hombres" como este va el mundo como va. Qué asco". Este es solo uno de los comentarios que Antonio Tejado ha recibido en Twitter tras tener un gesto machista con su compañera de concurso en 'GH Dúo', María Jesús Ruiz.

Las redes sociales piden su expulsión inmediata tras ver un vídeo en el que sevillano utiliza un espejo colocado estratégicamente debajo de la falda de M.J. para poder ver su ropa interior mientras ella estaba de espaldas y no se daba cuenta. Aunque ella no le ha dado mucha importancia, los seguidores del programa no encuentran la gracia en la actitud de Antonio.

Parece que desde que ambos concursantes dieron rienda suelta a su pasión en el almacén de la casa de Guadalix con unos apasionados besos, Antonio se ha tomado ciertas libertades. Muchos usuarios le han comparado con la actitud machista que ya tuvo el ex concursante y finalista de 'GH VIP', Suso Álvarez.

"¿Esto no es expulsion? Llega a hacer esto Julio y lo echan la misma noche vamos 100x100" "Como puede ser que esto se permita en televisión" "Espero que mañana pongan las imágenes correspondientes a esta foto y manden a tejado a la calle porque esto ya es totalmente inaceptable", son algunos de los comentarios que han criticado la actitud de Antonio Tejado. ¿Le expulsará el programa de 'GH Dúo'?

