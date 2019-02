13 feb 2019

Si hay una trama dentro de 'GH Dúo', en estos momentos, que tenga enganchado al público -independientemente de que muchos piensen que es una burda estrategia para llegar más lejos-, esa es la que une a María Jesús Ruiz y Antonio Tejado -para quien han pedido la expulsión por este gesto machista-.

Desde que ambos se vieron con las parejas que les acompañaron en esta aventura fuera de la casa, su acercamiento no ha parado de crecer. Es cierto que fue él quien la buscó, pero ella se dejó encontrar. Y el roneo dio paso a los besos.

No quiero ni que se acerque a mí"

Sin embargo, la modelo ha comenzado a tener dudas. Era tras una conversación con Fortu, que le decía abiertamente que no se creía nada de ellos, cuando se sinceraba: "Cómo he podido ser tan tonta. No quiero que nadie me utilice. Estoy totalmente convencida de que se ha acercado a mí para verse favorecido aquí. No quiero ni que se acerque a mí, ni que me hable, ni mucho menos que me bese".

Una bonita reflexión si no fuese porque las palabras se las llevó el viento y, poco después, estaba en la misma actitud acaramelada con Antonio que antes de esa conversación con el roquero. Vamos, que sigue a lo suyo.

Tanto es así, que en tono de broma, Ruiz y Tejado han hablado de boda -con Juan Miguel como oficiante de la ceremonia-. Incluso, él llegaba a referirse a María Jesús como "señora de Tejado". Y, ojo, porque evidentemente no creemos que lo dijeran de manera firme, pero entre broma y broma, la verdad asoma...

Más noticias sobre María Jesús Ruiz...

- El 'zasca' de María Jesús Ruiz a Julio Ruz por su cambio de imagen

- El nuevo cambio de look de María Jesús Ruiz

- María Jesús Ruiz, cazada besándose con José María Gil Silgado